Deolane se salva da roça e volta como fazendeira da semana

Deolane Bezerra conseguiu escapar da eliminação em ‘A Fazenda’ e voltar para o jogo em grande estilo, como fazendeira da semana após vencer a prova disputada na última quarta-feira (16).

A advogada competiu contra dois rivais, André Marinho e Ruvinha de Marte, em uma dinâmica que consistia em uma prova de memória.

Os participantes precisavam memorizar produtos em um telão, correr e pegar os sorteados para ele, colocando cada um de volta no lugar correto das 4 categorias.

Os mais rápidos pontuariam melhor e quem fizesse a maior pontuação se salvaria da roça e voltaria para o jogo com os direitos do fazendeiro e imunização da semana. Deolane se saiu melhor, marcando 280 pontos. Logo atrás André com 130 e Ruivinha foi a terceira colocada com 100.

Com a saída de Deolane, a berlinda fica para ser disputada entre André, Bia Miranda e Ruivinha de Marte.

Como foi formada a roça

Deolane Bezerra foi a primeira indicada para a berlinda com o voto da fazendeira, Bárbara Borges. Bia Miranda e Ruivinha de Marte foram os alvos dos colegas de confinamento na votação da casa, e acabou sobrando para a influenciadora que recebeu cinco votos, um a mais que a neta de Gretchen.

Na roça, Ruivinha teve o direito de puxar um participante para a berlinda e escolheu Pétala Barreiros, que foi salva por um poder de Pelé Milflows que pedia para que ele trocasse o terceiro indicado por alguém da baia.

Desta forma, Bia voltou para a roça. O quarto participante foi definido no resta um, e sobrou para André, que foi abandonado pelo grupo. Como vingança, o participante vetou a neta de Gretchen da prova do fazendeiro.

