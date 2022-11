Derrota da Argentina para Arábia Saudita rende memes

Foto: Reprodução / Twitter Fifa

A inesperada derrota da Argentina para a Arábia Saudita, por 2 a 1, nesta terça-feira (22), rendeu memes nas redes sociais. Os brasileiros, claro, não deixaram passar a zebra e produziram – e reproduziram – diversas piadas sobre os hermanos. Confira alguns memes:

HOLA?? ¿¿¿¿¿¿¿¿¿ES DE LA PIZZERIA DE BUENOS AIRES??? 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 PEDÍ UNA PIZZA 🍕🍕🍕🍕 DEL TAMAÑO DE ARGENTINA 🛵📦🛵📦🛵📦 Y SOLO ME DARON UNA ACEITUNA 😱😱😱😱

JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/k5x58zyzpI — M🅰️theus Ba️rbaço ⭐️🇧🇷 (@matheusbarbaco) November 22, 2022

O jogo

A primeira zebra da Copa do Mundo aconteceu. Após abrir o placar aos nove minutos, com pênalti convertido por Lionel Messi, a seleção argentina ainda chegou a fazer dois gols, mas foram anulados por impedimento.

No segundo tempo, a Arábia Saudita voltou avassaladora. Com apenas sete minutos, viraram o jogo. O primeiro gol veio aos dois minutos, com Al-Shehri. Cinco minutos depois, Salem Al-Dawsari fez um golaço.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.