Desconto antecipado da primeira parcela do Auxílio preocupa beneficiários

Os beneficiários do programa Auxílio Brasil foram pegos de surpresa ao constatar que no extrato da parcela de novembro, há o desconto antecipado da primeira parcela do empréstimo.

Muitos brasileiros que contrataram a modalidade de crédito, que funciona de forma consignada, ou seja, tem o valor retido na fonte, estão preocupados com o desconto.

Se você faz parte dessa população, e quer saber isso sobre isso, não deixe de ler até o final, pois vamos te mostrar informações muito importantes sobre esse tema.

Conheça o Auxilio Brasil

Criado pela atual gestão, em 2022, o Auxílio Brasil é o programa de transferência de renda do Governo Federal, que substituiu o antigo Bolsa Família, da gestão anterior.

Com ele, milhares famílias que fazem parte da população mais pobre do país, têm acesso a parcelas de R$ 600, para garantir seu sustento.

Dentre as exigências do Ministério da Cidadania para recebimento do valor, estão a faixa de renda e o cadastramento do grupo familiar no CADúnico para programas sociais do Governo Federal.

Famílias que tiverem renda mensal de até R$ 210 per capita e tiverem os dados atualizados junto ao CADúnico há pelo menos 2 anos poderão receber as parcelas, que atualmente estão em R$ 600, até dezembro.

Já para o ano que vem, o futuro do programa é incerto, por conta da mudança de governo.

Empréstimo Auxílio Brasil, saiba mais

Pouco tempo depois do lançamento do programa, o Governo Federal anunciou uma nova linha de crédito, destinada aos beneficiários do Auxílio Brasil.

O empréstimo do Auxílio Brasil funciona na modalidade de consignação. Ou seja, o valor para pagamento das parcelas é descontado na fonte, e o cidadão que optar pela contratação receberá o restante do benefício.

O crédito havia sido suspenso no primeiro dia do mês de novembro, mas segundo a presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, deve ser retomado em breve.

Segundo ela, para que a modalidade de crédito volte a ser disponibilizada, é preciso que a folha de pagamento do mês de novembro seja concluída, o que é feito pelo Dataprev.

Desconto antecipado da primeira parcela do Auxílio

Os beneficiários do Auxílio Brasil podem consultar o extrato, com a previsão do próximo pagamento, através do aplicativo do programa.

Contudo, alguns cidadãos foram pegos de surpresa ao consultar o documento. E notar o desconto antecipado da primeira parcela do Auxílio, já para a parcela deste mês de novembro.

Segundo relatos, a expectativa era que esse desconto se desse apenas no próximo mês. Pois no contrato do empréstimo, constava o dia 7 de dezembro com data de pagamento da primeira parcela.

Muitos brasileiros ficaram descontentes com o desconto, visto que não estão preparados para receber o valor descontado já esse mês.

Além disso, muitos cidadãos que em chegaram a contratar o crédito, relata haver descontos em sua parcela deste mês. Estão pedindo respostas do Ministério da Cidadania e da Caixa Econômica Federal, a respeito de uma solução.

Resposta da Caixa sobre o assunto

Após ficar ciente das reclamações a respeito do desconto antecipado da primeira parcela do Auxílio, a Caixa enviou uma nota ao site Valor, onde explica que o dia 7 de dezembro foi estipulado como prazo máximo para o pagamento das parcelas.

Ainda segundo a instituição, o Governo antecipa a parcela descontada, para fazer o repasse dos recursos ao banco.

Ademais, na operação do empréstimo Auxílio Brasil, o Ministério da Cidadania, que é o responsável pelos pagamentos, retém, de forma antecipada, o valor das parcelas. Depois o repassa a Caixa, e é por isso que a parcela desse mês está com desconto.

O banco também informou que, ao contratar a modalidade crédito consignado do Auxílio Brasil. O cidadão recebe o comprovante, que possui todas as informações e dados financeiros da operação. Além de todas as orientações a respeito da disponibilidade das cláusulas gerais do contrato de crédito.

A indicação é, caso haja descontos indevidos, no caso dos beneficiários que não contrataram o empréstimo, se encaminhar até uma agência da Caixa, para que o gerente verifique possíveis equívocos.

Caso você observe o desconto antecipado da primeira parcela do Auxílio, verifique seu contrato cuidadosamente, e vá até uma agência para resolver possíveis irregularidades.