Descubra segredo de Oto que pode acabar com Brisa em ‘Travessia’

O casal Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) estão na mira da autora Gloria Perez para os próximos capítulos de “Travessia”.

Os dois estão envolvidos e chegaram a protagonizar a primeira cena de sexo na trama, deixando a mocinha cada vez mais distante de Ari (Chay Suede) e se entregando ao amor do hacker.

Porém, o passado do protagonista com Moretti (Rodrigo Lombardi) pode atrapalhar a relação dele com Brisa. Inclusive, a identidade da namorada é escondida do vilão em “Travessia”, já que Oto não confia nele.

“Só quero não ter apostado errado quando apostei em você! Não tenho filhos, não tenho ligação nenhuma com minha família, já lhe disse antes, não é agora que estou lhe dizendo, que tenho você como meu substituto e herdeiro. Não me faça me arrepender disso. Não me faça querer voltar atrás dessa decisão porque eu volto”, soltará o empresário após perceber o jogo de Oto.

Porém o amor por Brisa chegará ao ponto de Oto desejar abrir mão da fortuna e influência do amigo apenas para proteger a amada.

O que o hacker esconde que pode acarretar em problemas para Brisa, é o trabalho sujo feito no passado onde Moretti o contratou para invadir o sistema de licitações para descobrir o valor que Guerra (Humberto Martins) ofereceu para fazer negócio.

