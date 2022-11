destaque na carreira de Carlinhos Brown, trio quebrou barreiras

Foto: Jorge Rosenberg/Divulgação

Carlinhos Brown foi levado de diversas maneiras pela música desde o início da carreira. Começou em uma banda de rock, tocou para Caetano Veloso, fez sucesso mundial à frente da Timbalada e também em carreira solo.

Mas, para além disso, um projeto que foi tido como sonho do músico desde a concepção, é destaque na carreira e também no coração dos fãs: o Tribalistas.

O trio formado pelo baiano, juntamente com Marisa Monte e Arnaldo Antunes foi lançado em 2002, mas surgiu antes do lançamento do disco homônimo.

Tudo começou durante os trabalhos de Brown na produção do disco “Paradeiro”, quinto trabalho solo de Arnaldo Antunes que contaria com participação de Marisa Monte, após o sucesso deles em “Amor I Love You”, de 2000.

Durante os bastidores, os três resolveram fazer algumas músicas juntos, ainda sem criarem a ideia de um grupo, de fato. A interação dos músicos ainda foi o ponto para o nome, que dá título a última faixa do primeiro disco.

Sucesso absoluto em todo o mundo, o álbum homônimo foi gravado em treze dias e ainda contou com participação da baiana Margareth Menezes. Foram mais de 3 milhões de cópias vendidas mundialmente, onde mais de 2 milhões foram comercializadas no Brasil.

O álbum também foi certificado com disco de diamante e ganhou o Grammy Latino de “Melhor Álbum Pop Contemporâneo Brasileiro”.

O retorno

Após 15 anos sem novos trabalhos, os Tribalistas retornaram em 2017 para a criação de novas canções. O projeto retornou oficialmente em agosto daquele ano com o anúncio de um segundo disco homônimo.

O álbum contou com dez músicas inéditas, colocou a faixa “Aliança” como trilha sonora da novela das nove e rendeu indicação no Grammy Latino na categoria “Melhor Canção em Língua Portuguesa”.

Foto: Daniel Mattar/Divulgação

Em 2018 chegou o momento de colocar na estrada a primeira turnê de Carlinhos Brown, Marisa Monte e Arnaldo Antunes, que estreou na Arena Fonte Nova, em Salvador, e passou por diversas capitais do Brasil, além de shows na Europa.

No total, cerca de 250 mil pessoas acompanharam as cinco etapas da turnê que fechou com apresentações no Uruguai, Argentina e o último show em São Paulo, no festival LollaPalooza, em abril de 2019.

“A nossa experiência foi a melhor possível. Quando a gente chega com a nossa música e o público reage, temos a certeza que estamos no lugar certo e no país certo. A qualquer momento nos reintegraremos, assim como nos desintegramos. Muito obrigado por tudo. Foi linda essa turnê, foi lindo esse momento”, disse Carlinhos Brown sobre o retorno durante entrevista para o Gshow, em 2019.

Novo fim

Foi após a apresentação no festival que o trio anunciou um novo fim, ou quem sabe apenas uma pausa no projeto Tribalistas.

“Queremos agradecer imensamente a todas as tribos que estiveram conosco nesses últimos meses. As tribos que estiveram lá para trabalhar, se divertir e fazer acontecer”, diz um trecho do comunicado.

“As tribos que cantaram e se emocionaram junto com a gente. Realizamos um sonho e chegou aquele momento de se desintegrar novamente. Até quando? Só a música pode dizer. Com amor, gratidão e orgulho”, encerraram os músicos.

“Esses 16 anos de hiato não nos afastaram do público. Eles entenderam que o projeto dos Tribalistas nasce pelo amor. Não existe em nós um interesse imediatista. Fazemos música com respeito à arte”, disse Brown ao Gshow sobre os ciclos do trio no projeto.

