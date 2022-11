Destaque no TikTok, baiana Bianca Evelen tem 1.5 milhão de seguidores

Foto: Reprodução/ Instagram

Crescer na internet passou a ser sonho de uma boa parte da Geração Z, os nascidos entre 1995 e 2015, que nasceram em um mundo onde a internet já era realidade.

Porém, para alguns, dar início a vida de influenciador digital é algo que cai de paraquedas. Como é o caso de Bianca Evelen, de 29 anos, uma Millennias (nascida em 1993), mas que cresceu vendo a popularização da internet.

Convidada do Atitude, programa da Bahia FM, do último domingo (2), a jovem, que hoje atende pelo título de influenciadora digital, revelou ao iBahia que jamais imaginou que sua vida tomaria o rumo que ganhou atualmente.

Com mais de 180 mil seguidores no Instagram, 488 mil no Kawai e 1.5 milhão no TikTok, a jovem de Itapuã, em Salvador, fala que tudo começou por acaso, como uma brincadeira dentro de casa durante a pandemia. Antes disso, Bianca era conhecida no bairro por ter sido dançarina.

“Eu dava banca e durante a pandemia eu tive que parar, e fiquei sem saber o que fazer. Aí minha enteada me mostrou o Tik Tok, e eu falei poxa, isso daí é interessante. Comecei a ver o vídeo de uma galerinha e pensei ‘Vou fazer também’. Em menos de um mês um vídeo que eu coloquei viiralizou, aí eu pensei ‘Vou continuar’.”

Primeiro grande hit

O vídeo que viralizou de Bianca foi um de maquiagem com a música de Papatinho com participação de Anitta, ‘Tá Com o Papato’, no qual a funkeira canta o trecho “Poderosa, empresária, eu sou f*da, milionária”.

“A galera gostou, aí eu comecei a fazer o meu próprio áudio comigo cantando. Foi daí que eu bombei mesmo, quando eu fiz a minha musiquinha: ‘A vida realmente é uma piada’, aí que todo mundo começou a me conhecer. Quando eu vi que meus áudios os artistas faziam, eu percebi que era nessa área que eu tinha que investir. Tanto que Marina Ruy Barbosa fez, Virgínia, Ana Catarina”.

A primeira famosa a reproduzir o conteúdo de Bianca foi a baiana, cantora de arrocha. A influenciadora digital fala que não acreditou quando assistiu o vídeo. “Me lembro como se fosse hoje. Depois dela disparou”.

Mas nem tudo são flores na vida de uma influenciadora digital. Para sobreviver, Bianca ainda não depende unica e exclusivamente do trabalho na internet, e fala que conseguiu começar a ganhar dinheiro com seu trabalho após a ajuda de um amigo.

“Logo no começo eu não ganhava nada mesmo. Eu nunca imaginei que iria ganhar dinheiro com aquilo. Fu ajudada por um amigo, Irê, ele é conhecido e a gente se deu super bem, meu esposo contou que eu estava bem apertada sem trabalho porque queria seguir só na internet. E aí ele me indicou a galerinha da agência.”

Transformação através da internet

Para a jovem, que se considera leiga na área, tudo vem se encaminhando para que a carreira na internet seja sua fonte de renda.

“Eu não entendo nada muito da rede social, comecei por impulso, por Deus mesmo dizer para seguir em frente. Eu tenho meus filhos, sou casada, moro sozinha e tenho que me manter. Hoje em dia eu ganho até um pouquinho, que dá para sobreviver, chega um dinheirinho ali de uma divulgação. É uma experiência legal, e você começa a querer crescer por ver todo mundo ganhando dinheiro”.

Ao iBahia, Bianca revelou seu maior sonho como influenciadora digital, a casa própria, ou melhor, uma mansão, para levar toda família para morar junto.

“Quero uma casa para botar a minha família. Minha mãe, o filho dela, o namorado. Meu sobrinho, minha enteada, meu marido e meus filhos. Eu cuido de todo mundo, bem antes da internet eu já tentava auxiliar dar uma ajudinha. E quero todo mundo comigo quando eu estiver maior.”

