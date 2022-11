O currículo do candidato deve ser construído de maneira objetiva desde o início de sua elaboração, de modo que suas informações sejam atrativas para que receba o convite para uma entrevista de emprego de seu interesse.

Destaque o seu currículo profissional de forma objetiva

O profissional de recrutamento e seleção precisa analisar o seu currículo em pouco tempo, portanto, é muito importante que preze pela objetividade durante essa elaboração.

Priorize dados atuais durante a elaboração do seu currículo

Portanto, o seu currículo deve ser organizado e prezar pela ordem cronológica inversa. Visto que as informações precisam priorizar dados atuais, sendo assim, construa um currículo objetivo, sucinto e organizado.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais, considerando a ordem cronológica inversa das informações, bem como deve fazer nos demais campos. Além disso, priorize os meios de contato, já que é muito importante que não coloque muitos números de telefone no currículo, ao passo que deve estar disponível nos contatos que forem informados.

Objetivo profissional

O seu objetivo deve ser claro e direto. Se possível, informe o cargo pretendido dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia atual. Por exemplo: gerente de equipe de loja; analista de recrutamento e seleção; auxiliar de logística; assistente de atendimento ao cliente; operador de máquinas etc.

Experiência profissional

A descrição referente a sua trajetória profissional precisa ser clara, objetiva e sucinta. Informe o nome das organizações nas quais atuou e o período trabalhado. Faça um pequeno resumo de suas atividades exercidas para que o seu currículo não seja descartado, sem que seja devidamente lido. Já que um documento profissional extenso pode ser desclassificado por se tornar confuso.

Carreira acadêmica

A sua escolaridade deve considerar cursos concluídos, sempre priorizando dados atuais e destacando a previsão de término de cursos em andamento.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

É aconselhável que o candidato atualize o seu perfil na plataforma online do LinkedIn, já que o LinkedIn é amplamente utilizado por diversas empresas e pode se tornar uma grande oportunidade para o direcionamento do seu perfil. Além disso, atualize o seu currículo em todas as plataformas nas quais ele estiver disponível, de modo que as informações fiquem coerentes e relacionadas.

Destaque o seu perfil de forma objetiva

Dessa forma, o seu currículo tende a se destacar pela objetividade e pela organização, demonstrando pontos relevantes que serão explorados durante uma entrevista de emprego. Assim sendo, o seu perfil se torna atrativo ao mercado atual de forma orgânica.