Destino Penedo é apresentado no Festuris 2022

Considerado como o melhor evento de negócios turísticos das Américas, Festuris 2022 aconteceu em Gramado, no Rio Grande do Sul

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

A cada dia que passa, Penedo é mais reconhecida Brasil afora. Prova do reconhecimento é a inclusão do Destino Penedo no Festuris, o melhor evento de negócios turísticos das Américas realizado entre 03 e 06 de novembro, na cidade de Gramado-RGS.

A Diretora de Marketing e Promoções Maria Augusta Brêda representou a Secretaria Municipal de Turismo (Setur). No evento, ela apresentou o Destino Penedo, destacando potenciais turísticos e atrativos culturais e históricos para fornecedores, operadoras e agentes de viagens, não só da região Sul, mas também de vários estados do Brasil.

“Estar presente em eventos como o Festuris é mais uma oportunidade que temos de consolidar e reafirmar o nosso destino, tão rico e com potencial para ir cada vez mais longe. Nosso objetivo, por meio do contato direto com os principais profissionais da área, é fazer com que Penedo esteja sempre em evidência e, muito em breve, na prateleira de produtos dessas empresas”, explica Maria Augusta Brêda.

Vale ressaltar que, durante toda a semana, a diretora de Marketing e Promoções da Setur estará visitando, pessoalmente, operadoras de viagens de Porto Alegre para apresentar e falar ainda mais sobre o Destino Penedo.

SOBRE O FESTURIS

O Festival de Turismo de Gramado nasceu há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do turismo.

Considerado o melhor evento de negócios turísticos das Américas, em cada edição estão presentes lançamentos de tendências, networking qualificado, conteúdo para capacitação e muito mais.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur Penedo