Detran-BA lança aplicativo especializado em anúncios para venda de carros on-line

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) lançou, nesta terça-feira (1°), um aplicativo para anúncio de venda de carros on-line. O serviço chamado de Carteira Digital do Trânsito (CDT) está disponível para os aparelhos com sistema IOS e Android.

Na prática, o app oferece venda e compra de carros, que podem ser efetivadas sem a necessidade de reconhecimento de firma. Os documentos e assinaturas, que são obrigatórios para o anúncio de vendas, será realizado de forma digital, através do sistema do Gov.br, de reconhecimento facial.

O sistema prevê ainda maior segurança nas operações. A venda digital é o registro da intenção de venda e a assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo digital (ATPV-e). O serviço estará disponível para veículos com o CRV digital, ou seja, que passou a ser emitido em janeiro de 2021.

Após assinatura e autorização de transferência de propriedade, será necessária a ida presencial ao Detran-BA, para que seja feita vistoria e transferência do veículo. Para usar o serviço, o vendedor deverá acessar o app, registrar a intenção de venda, informar o CPF do comprador e, assim, será gerada a ATPV-e. O comprador será notificado e vai assinar a ATPV-e digitalmente.

O vendedor também realiza a assinatura digital e as informações vão para o sistema. Depois, o comprador deverá ir ao Detran para realizar a vistoria e solicitar a transferência de propriedade de veículo. O sistema está em operação em dez estados do país. Outras informações, estão disponíveis no site do Detran-BA.

