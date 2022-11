‘Devo fazer uma brincadeira com Bell Marques’, diz João Gomes sobre carnaval

Foto: Lucas Sales/iBahia

João Gomes tem contado as horas para o carnaval de Salvador em 2023. Em entrevista ao iBahia, o rei do piseiro revelou ser fã de Igor Kannário e que planeja se apresentar com Bell Marques na folia baiana pela primeira vez.

O cantor esteve presente na gravação do primeiro DVD de Thiago Aquino, nesta quarta-feira (16), no Farol da Barra, em Salvador. Os dois gravaram uma parceria para o audiovisual que ainda recebeu Ivete Sangalo e Paula Fernandes.

“De certeza eu acho que vou participar com Bell (Marques), acho que eu vou fazer uma brincadeira com Bell, a gente já tinha essa amizade, essa aproximação. A gente tocou juntos esses dias, a Tapajós me ajuda a entender um pouquinho do mundo que é a Bahia e eu vou tentar apresentar um pouquinho do meu piseiro. Mas no carnaval a gente vai fazer uma coisa mais pra cima, vai tentar colocar uma alegria diferente aí na maneira de tocar”, disse João Gomes sobre tocar no carnaval.

O cantor ainda falou sobre a relação com Salvador e revelou ser fã do cantor Igor Kannário, que sempre via na TV durante as transmissões do carnaval.

“É muito importante pra gente se sentir mais vivo, né? Porque a vida acontece de uma maneira tão, como se vê na televisão. Não tem carnaval igual, é tudo junto e misturado”, iniciou o cantor.

“Eu sou, particularmente, muito fã do (Igor) Kannário, daqueles vídeos antigos, ele falando da maior pipoca do mundo, aquela festa toda, a gente fica vendo o povo, só as cabeças balançando e fica ‘Caraca, eu queria estar no meio aí’. Acho que Salvador é alegria, sou muito fã da música, do pessoal e espero sempre poder ter a chance de vir aqui”, finalizou João Gomes.

Leia mais sobre Carnaval no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.