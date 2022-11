Dez ideias criativas para aumentar as vendas nessa Black Friday

Foto: Freepik

A Black Friday é a oportunidade de ouro para os empresários gerarem novos tráfegos, atrair mais clientes e aumentar os lucros. Neste evento de vendas, os caçadores de pechinchas em todo o mundo está saindo para aproveitar as ofertas especiais. Portanto, é essencial ter ideias inovadoras de promoção da Black Friday com antecedência.

Neste artigo, selecionamos todas as melhores ideias de promoção da Black Friday para ajudá-lo a colher as vendas recordes.

A maneira de ter sucesso na época do Black Friday é sempre ficar um salto à frente de seus concorrentes . Para ajudá-lo a maximizar seus lucros neste período, fornecemos mais de 10 melhores ideias de promoção da Black Friday.

10 Ideias criativas para aumentar as vendas nessa black friday

Lançar campanhas de Black Friday no TikTok

O TikTok é uma das principais plataformas que fornecem conteúdo para pessoas em todo o mundo, tornando a Black Friday no TikTok um evento que você não deve perder.

Aproveite os criadores do TikTok: um endosso dos criadores conhecidos do TikTok pode ajudar bastante. Portanto, é melhor encontrar um parceiro do TikTok que seja adequado para sua empresa e fazer com que ele apresente seu Hashtag Challenge .

Use os complementos do Branded Effect para aumentar a CTR: o CTA no aplicativo e o CTA na câmera do Branded Effect permitem que você direcione o tráfego para o seu site de uma maneira divertida e interativa para aumentar as conversões.

TopView para atrair a atenção dos usuários : o TopView é a escolha ideal para uma campanha de vendas da Black Friday, colocando suas melhores ofertas da Black Friday no centro e garantindo visibilidade máxima no aplicativo aberto.

Organize competições de mídia social da Black Friday

Lembre-se de tratar seus clientes como participantes ativos em vez de públicos passivos. Ao organizar um concurso de mídia social, você pode ganhar promoção gratuita, estabelecer fidelidade à marca e obter provas sociais valiosas.

Você pode, por exemplo, incentivar seu público de mídia social a criar um slogan para a campanha da Black Friday. Ou você pode pedir-lhes para responder a perguntas sobre a temporada de compras. Os vencedores serão recompensados ​​com descontos exclusivos, cartões-presente ou brindes.

Realize um evento do Facebook Black Friday

Uma das ideias de marketing mais valiosas da Black Friday é utilizar um evento do Facebook. O Facebook permite que você crie seu próprio evento gratuitamente para alcançar quase 3 bilhões de usuários.

Promoção de Black Friday ou mais informações podem ser adicionadas ao evento. E os usuários que se registrarem para participar de um evento do Facebook serão notificados de quaisquer alterações. Por exemplo, os participantes podem receber notas se você editar o local ou a data do evento.

Desvendar um novo produto

Os clientes estão sempre à procura de novidades projetadas para eventos especiais. Portanto, você pode considerar revelar seus novos produtos nas mídias sociais para atrair os consumidores a comprar mais.

Se alguns itens estiverem disponíveis apenas na Black Friday, esta será uma excelente oportunidade para comercializá-los. Não se esqueça de uma contagem regressiva para criar um senso de urgência, motivando as pessoas a agir .

Não esqueça da hashtag #BlackFriday

É óbvio que as hashtags agora são extremamente úteis para a busca orgânica nas mídias sociais.

Plataformas como Instagram, Twitter e Facebook permitem que os usuários localizem o que estão procurando usando as hashtags corretas. Eles podem ser sobre um local, uma pessoa, um evento ou qualquer outra coisa.

Portanto, ao incluir hashtags relacionadas à Black Friday em suas postagens de mídia social, você facilitará a localização dos consumidores.

Presentes gratuitos e personalizados em cada compra

Oferecer um presente gratuito é uma oferta divertida da Black Friday para os compradores . Com cada pedido, você pode dar um presente gratuito para todos os clientes que fizerem pedidos durante o período de Black Friday e Cyber ​​Monday.

Um brinde secreto incluído no negócio deixará seu comprador mais curioso e animado. Às vezes, eles decidem comprar apenas para descobrir que coisas de sorte podem obter de um pedido. Na verdade, um brinde secreto pode dobrar a probabilidade de uma compra.

Gire a roda virtual

Outra ideia de promoção da Black Friday é gamificar suas campanhas criativas de Black Friday.

E um dos jogos mais jogados é girar uma roleta virtual. Os clientes em potencial visitarão sua loja com mais frequência para ganhar presentes, ofertas e cupons graças a esse recurso adicional em seu site.

Esta estratégia de marketing da Black Friday é proporcionar uma experiência divertida em vez de oferecer grandes prêmios. Isso criará indiretamente uma experiência positiva para sua marca e site.

Vendas antecipadas da Black Friday

À medida que a concorrência por clientes na Black Friday aumenta anualmente, muitas empresas estão iniciando suas promoções com antecedência para capitalizar os compradores ansiosos.

As vendas pré-Black Friday geralmente começam no início de novembro, mas algumas lojas oferecem cupom de desconto já em meados de outubro

Um negócio por hora

Ofertas por hora são ideias fantásticas de vendas da Black Friday para tornar suas promoções da Black Friday um pouco mais emocionantes. Esses acordos também criam um maior senso de urgência.

Pode indicar nas suas ofertas com muito poucos artigos em estoque ou que a oferta só é válida até à meia-noite.

Venda cruzada

A venda cruzada é uma excelente estratégia de Black Friday para capitalizar a oportunidade de vender mais para potenciais compradores.

É uma prática de persuadir um cliente existente a comprar itens relacionados ou complementares. Se você for bem-sucedido, isso pode ajudar a gerar novas receitas para suas lojas na Black Friday.

