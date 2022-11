Dia D contra a Covid-19, Influenza e de Multivacinação mobiliza postos de saúde

Foto: Betto Jr./Secom

Para ampliar a proteção dos soteropolitanos contra a Covid-19, acontece neste sábado (19) o Dia D de vacinação, das 08h às 16h. Quem comparecer aos pontos de imunização também poderá se proteger contra a Influenza e atualizar a caderneta de vacina com a mobilização de Multivacinação.

A estratégia vai disponibiliza 49 salas de vacina, um ponto fixo e dois drive-thru, localizados no 5º Centro de Saúde, na Ferreira Costa (Av. Paralela) e no Atakadão Atakarejo, de Fazenda Coutos, no subúrbio da capital baiana.

O titular da pasta, Decio Martins ressalta que a capital baiana não tem registro da nova variante da Ômicron, BQ.1 e que no último mês, a cidade alcançou o menor registro durante toda a pandemia com 48 casos, que representa uma redução de 74% quando comparado com o mês de setembro do mesmo ano com 185 notificações.

“O combate ao vírus não se resume mais aos hospitais ou em leitos de UTI, está na atitude de buscar a vacina e se proteger. Hoje, temos um cenário de epidemiológico controlado e confortável na capital baiana graças ao imunizante. Por isso, é fundamental o compromisso em completar o esquema vacinal, é uma atitude individual para um bem coletivo”.

Nesta sexta-feira (18), a SMS contabiliza 750 mil faltosos da 4ª dose adulto contra a Covid-19, 573 mil para a 3ª dose e 224 mil para a 2ª dose. Quanto aos menores, há o registro da ausência de mais de 17 mil indivíduos com 12 anos ou mais; 24,8 mil com 5 a 11 anos e 34,7 mil com 3 a 4 anos.

CONFIRA AS ESTRATÉGIAS

COVID-19

A 5ª dose de reforço segue exclusivamente para imunossuprimidos, inclusive, grávidas e puérperas com 18 anos ou mais. Para ter acesso a dose, é necessário ter o nome na lista do site da SMS. Ainda para o grupo de imunossupressos, a 4ª dose também segue sendo ofertada para pessoas com 12 anos ou mais também com a obrigatoriedade do nome na lista do site da SMS.

A mobilização contempla também a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema “LIBEROU GERAL”, independentemente de ser residente do município, ou seja, mesmo não morando em Salvador ou não tendo tomado as doses aqui, o cidadão será contemplado. O único requisito é ter o cartão SUS vinculado a algum município do estado da Bahia.

O interessado deve apresentar OBRIGATORIAMENTE originais e cópias do cartão de vacina ou carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS atualizado), documento de identificação com foto e comprovante de residência do município do Estado da Bahia.

Os demais grupos que não estão incluídos na estratégia ‘Liberou Geral’, devem residir em Salvador e ter o nome na lista do site da Secretaria Municipal da Saúde. Amanhã segue ainda a vacinação para crianças de 03 a 11 anos com nome na lista do site da SMS e em instituições de ensino da capital baiana.

A imunização também segue para os indivíduos com 18 anos ou mais vacinados com a Janssen no esquema primário. Ou seja, seguindo a orientação da Nota Técnica nº 177/2022-CGPNI/DEIDT/SVS/MS que estabelece que todos os indivíduos que receberam como esquema primário a vacina Janssen (Dose Única), entre 18 e 39 anos de idade estão orientados a receber um segundo reforço e, todos os indivíduos de 40 anos e mais, estão orientados a receber um terceiro reforço, igualando o quantitativo total de vacinas referentes aos demais esquemas vacinais com vacinas COVID-19.

Influenza e Multivacinação

A vacinação contra a gripe estará disponível para pessoas com idade a partir de 6 meses.

Para multivacinação, a estratégia é atualizar a caderneta de vacinação das crianças, adolescentes e adultos. Neste caso, estarão disponíveis todas as vacinas do calendário básico de vacinação.

CONFIRA OS PONTOS DE VACINAÇÃO:

Influenza e Multivacinação

Drivers (APENAS Influenza): 5º Centro de Saúde, Atakadão Atakarejo.

Pontos Fixos: Home Center Ferreira Costa, USF João Roma Filho, USF Canabrava, USF Vila Nova de Pituaçu, UBS Pires da Veiga, UBS Castelo Branco, UBS César de Araújo, USF Pituaçu, USF Curralinho, USF Vila Verde, USF Nova Esperança, UBS José Mariane, USF São Cristóvão, UBS Ministro Alkimin, UBS Virgílio de Carvalho, USF Joanes Leste, USF Gamboa, UBS Ramiro de Azevedo, UBS Barbalho, CSU Pernambués, USF Sussuarana, USF Mata Escura, UBS Engomadeira, USF Calabetão, USF Alto do Cabrito, USF Alto do Peru, USF Pirajá, USF Recanto da Lagoa II, USF Lagoa da Paixão, USF Beira Mangue, USF Alto da Terezinha, USF Colinas de Periperi, USF Teotônio Vilela II, UBS Sérgio Arouca, USF San Martin II, USF San Martim III, Multicentro Liberdade, UBS Nelson Piauhy Dourado, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras XI, USF Yolanda Pires, USF Clementino Fraga, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, USF Garcia, USF Alto das Pombas, UBS Cosme de Farias, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia

COVID-19

1ª DOSE DE CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS E 2ª DOSE DA PFIZER PEDIÁTRICA DE CRIANÇAS DE 05 A 11 ANOS – COM NOME NO SITE

Incluindo crianças imunossupressas

Pontos Fixos: UBS Pires da Veiga, USF Curralinho, UBS José Mariane, UBS Virgílio de Carvalho, USF Gamboa, UBS Barbalho, CSU Pernambués, USF Alto do Cabrito, Multicentro Liberdade, UBS Nelson Piauhy Dourado, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, UBS Sérgio Arouca.

1ª DOSE DE CRIANÇAS DE 03 E 04 ANOS – CORONAVAC PEDIÁTRICA – COM O NOME NO SITE – 08 ÀS 16 HORAS

Incluindo as crianças imunossupressas

Pontos Fixos: CSU Pernambués, UBS Sérgio Arouca, USF Lealdina Barros

2ª DOSE DE CRIANÇAS DE 03 E 04 ANOS – CORONAVAC PEDIÁTRICA – COM O NOME NO SITE – 08 ÀS 16 HORAS

Incluindo as crianças imunossupressas

Pontos fixos: USF João Roma Filho, USF Curralinho, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Barbalho, CSU Pernambués, USF Beira Mangue, USF Alto da Terezinha, USF Colinas de Periperi, UBS Sérgio Arouca, Multicentro Liberdade, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras XI, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, UBS Cosme de Farias

DOCUMENTOS:

CRIANÇA ACOMPANHADA PELO PAI OU MÃE: Necessário estar com nome no site da SMS e no ato da vacinação apresentar originais e cópias do documento de identificação com foto do pai ou da mãe que estiver presente, original e cópia do documento de identificação da criança, e originais da caderneta de vacina e cartão SUS de Salvador da criança.

CRIANÇA DESACOMPANHADA DO PAI OU DA MÃE: Necessário estar com o nome no site e no ato da vacinação estar acompanhada por outra pessoa maior de 18 anos. Além disso, deverá ser apresentado o Formulário de Vacinação preenchido e assinado pelo genitor da criança (pai ou mãe), cópia do documento de identificação com foto do responsável pela assinatura no documento, mais original e cópia do documento de identificação da criança, além dos originais da caderneta de vacina e do cartão SUS de Salvador da criança. O Formulário de Vacina está disponível para impressão no link: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/wp-content/uploads/2022/01/formulario-vacinacao-criancasV6.pdf.

OBSERVAÇÃO: Os casos excepcionais relacionados à falta de apresentação da documentação completa serão tratados individualmente no próprio ato/local da vacinação, como vem ocorrendo desde o início da estratégia.

VACINAÇÃO ADULTO – 1ª, 2ª, 3ª e 4ª DOSES – 08 ÀS 16 HORAS (Exceto 2ª dose Coronavac) – LIBEROU GERAL

A estratégia de 2ª dose nessas unidades será exclusiva para os indivíduos que receberam a 1ª dose dos imunizantes Pfizer e Oxford

Drivers: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), 5º Centro

Pontos fixos: Home Center Ferreira Costa, USF João Roma Filho, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Vila Verde, USF Nova Esperança, USF São Cristóvão, UBS Ministro Alkimin, USF Joanes Leste, UBS Ramiro de Azevedo, USF Sussuarana I, UBS Engomadeira, USF Alto do Peru, USF Recanto da Lagoa II, UBS Sérgio Arouca, USF San Martin I, USF San Martin III, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Yolanda Pires, 5º Centro, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, USF Garcia, USF Alto das Pombas, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Mata Escura.

4ª DOSE PARA IMUNOSSUPRIMIDOS DE 12 A 17 ANOS – COM NOME NA LISTA

Drivers: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), 5º Centro

Pontos Fixos: Home Center Ferreira Costa, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Vila Verde, USF Nova Esperança, USF São Cristóvão, UBS Ministro Alkimin, USF Joanes Leste, UBS Ramiro de Azevedo, USF Sussuarana I, UBS Engomadeira, USF Alto do Peru, USF Recanto da Lagoa II, UBS Sérgio Arouca, USF San Martin I, USF San Martin III, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Yolanda Pires, 5º Centro, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, USF Garcia, USF Alto das Pombas, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Mata Escura.

5ª DOSE IMUNOCOMPROMETIDOS COM 18 ANOS OU MAIS (INCLUINDO GESTANTES E PUÉRPERAS) – COM NOME NA LISTA

Drivers: Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), 5º Centro

Pontos Fixos: Home Center Ferreira Costa, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Vila Verde, USF Nova Esperança, USF São Cristóvão, UBS Ministro Alkimin, USF Joanes Leste, UBS Ramiro de Azevedo, USF Sussuarana I, UBS Engomadeira, USF Alto do Peru, USF Recanto da Lagoa II, UBS Sérgio Arouca, USF San Martin I, USF San Martin III, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, USF Yolanda Pires, 5º Centro, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, USF Garcia, USF Alto das Pombas, USF Vale do Matatu, USF Santa Luzia, USF Mata Escura

2ª DOSE DA CORONAVAC – 18 ANOS OU MAIS – LIBEROU GERAL – 08 ÀS 16 HORAS

Pontos Fixos: USF João Roma Filho, USF Curralinho, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Barbalho, CSU Pernambués, USF Beira Mangue, USF Alto da Terezinha, USF Colinas de Periperi, UBS Sérgio Arouca, Multicentro Liberdade, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras XI, USF Lealdina Barros, USF Menino Joel, UBS Cosme de Farias

Confira os aprazamentos:

2ª DOSE – Crianças e adolescentes de 03 a 17 anos – que tomaram a primeira dose até o dia 23/10/2022 – Com nome no site – CORONAVAC

2ª DOSE – Crianças 05 a 11 anos – que tomaram a primeira dose até o dia 25/09/2022 – Com nome no site – Pfizer pediátrica

2ª DOSE CORONAVAC – aprazados até 19/11/2022 – Liberou Geral

2ª DOSE JANSSEN – para quem tomou a primeira dose/dose única da Janssen até a data de 18/09/2022 – Com nome no site

2ª DOSE OXFORD – aprazados até 15/12/2022 – Com nome no site

2ª DOSE PFIZER – 12 ANOS OU MAIS – aprazados até 15/12/2022 – Liberou Geral

2ª DOSE DE GESTANTES E PUÉRPERAS – aprazados até 15/12/2022 – Com nome no site

3ª DOSE 12 A 17 ANOS – que tomaram a segunda dose até o dia 21/07/2022 – Com nome no site

3ª DOSE 18 ANOS OU MAIS – que tomaram a segunda dose até o dia 21/07/2022 – Liberou Geral

3ª DOSE IMUNOSSUPRIMIDOS com 12 anos ou mais que tomaram a segunda dose até o dia 23/09/2022 – PFIZER – com nome no Site

3ª DOSE GESTANTE E PUÉRPERA – que tomaram a 2ª dose até o dia 17/06/2022 – Com nome no site

3ª DOSE (2º REFORÇO) – pessoas entre 18 e 39 anos que fizeram esquema primário com JANSSEN até 19/07/2022 – Com nome no site

4ª DOSE (3º REFORÇO) – pessoas com 40 anos ou mais que fizeram o esquema primário com JANSSEN até 19/07/2022 – Com nome no site

4ª DOSE – PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS – que tomaram a 3ª dose até o dia 22/07/2022 – Liberou Geral

4ª DOSE – PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS IMUNOSSUPRESSOS que tomaram a 3º dose até o dia 22/07/2022 – Com nome na lista

5ª DOSE – PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS IMUNOSSUPRESSOS (INCLUINDO GESTANTES E PUÉRPERAS) que tomaram a 4º dose até o dia 19/07/2022 – Com nome na lista

Exigência: o interessado imunocomprometido deve ter 18 anos ou mais, incluindo gestantes e puérperas, além de ter tomado as quatro doses do esquema vacinal. Além disso precisa obrigatoriamente estar com o nome no site da SMS, no link: http://www.saude.salvador.ba.gov.br/servicos/servicos-online/gruposprioritario.

