Dia D de vacinação atrai quase 10 pessoas para se imunizar contra a Covid-19 em Salvador

Cerca de 9,5 mil pessoas se vacinaram contra a Covid-19, neste sábado (19), durante a campanha “Dia D da vacinação” em Salvador. Além do imunizante para coronavírus, também foram aplicados vacinas contra a Influenza.

A mobilização da Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibilizou 49 salas de vacina, um ponto fixo e dois drive-thrus – localizados na Ferreira Costa (Avenida Paralela), no 5º Centro de Saúde (Barris) e no Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

Em Salvador são registrados, segundo a Secretaria da Saúde 750 mil baianos sem 4ª dose adulto contra a Covid-19, 573 mil para a 3ª dose e 224 mil para a 2ª dose.

Em relação aos menores, os ausentes somam 17 mil indivíduos com 12 anos ou mais; 24,8 mil entre 5 e 11 anos e 34,7 mil com 3 e 4 anos.

A 5ª dose de reforço segue exclusiva para imunossuprimidos, inclusive grávidas e puérperas com 18 anos ou mais, sendo necessário para seu acesso ter o nome na lista do site da SMS. Imunossuprimidos com 12 anos de idade ou mais podem receber a 4ª dose mediante os mesmos critérios.

O Dia D contemplou ainda a 1ª, 2ª, reforço e 4ª doses da vacina contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais, em esquema “Liberou Geral”. Mesmo quem não reside em Salvador ou não tenha tomado as doses anteriores na cidade teve direito à imunização, desde que tivesse o Cartão SUS vinculado a algum município baiano.

A vacinação também prosseguiu para pessoas com 18 anos ou mais imunizadas com a Janssen no esquema primário.

