‘Dia D’ de vacinação tem mais de 10 mil imunizados supera mês de agosto

Foto: Bruno Concha/Secom

Salvador teve forte crescimento de Covid-19 nas últimas semanas. Só no sábado (19), quando foi realizado o “Dia D” da Secretaria Municipal de Saúde, foram mais de dez mil doses aplicados, o que não acontecia desde o dia 19 de agosto.

A coordenadora de imunização da Secretaria, Doiane Lemos, afirma que as doses de reforço são as mais procuradas por quem vai aos postos de vacinação.

“Ao longo das últimas semanas, mais precisamente a última semana, percebemos um aumento expressivo de 6 mil, 8 mil e no último 10 mil, então, um crescimento na procura, obviamente, de terceiras e quartas doses, que essa era as pendências de atraso da população, porque a gente tem uma cobertura de primeira e segunda doses elevada, acima de 97. Mas, a gente observava, uma cobertura de 69% com a terceira dose, e cerca de 40% com a quarta dose, e aí preocupa bastante, porque a gente começa a ver uma mudança na área epidemiológica da doença”, explica.

Segundo a coordenadora, ter as doses em dia é essencial para conseguir a melhor proteção possível contra a doença.

“O esquema proposto pelo Ministério da Saúde tem uma importância de ser seguido porque a proteção da vacina não é duradoura. Ela é efetiva, porém ao longo dos meses essa proteção começa a decair e tornando o indivíduo novamente suscetível”, conta.

Ainda de acordo com Doiane Lemos, a gestão municipal não descarta a possibilidade de abrir novamente os postos aos finais de semana.

“Nós estamos sempre analisando os dados e a vacinação, fizemos o “Dia D”, reabrimos pontos de vacinação externos, a exemplo dos drives-thru. Essas avaliações das estratégias estão sendo o tempo todo feitas e novas estratégias são realizadas com base nessas análises. Não está isento da gente realizar outros dias Ds ou outras estratégias, conforme a gente for avaliando a necessidade”, disse.

A vacinação contra a Covid-19 está disponível para o público com idade acima de 18 anos, da primeira à quarta dose. Na última semana, a quinta dose foi liberada na capital baiana, mas está disponível apenas para pessoas imunossuprimidas, gestantes e puérperas com 18 anos mais. Já as crianças a partir de 3 anos e os adolescente têm esquemas diferenciados de vacinação.

