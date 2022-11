Dia da Baiana é comemorado em pontos turísticos de Salvador

Foto: Divulgação

O Dia Nacional das Baianas de Acarajé, comemorado nesta sexta-feira (25), será lembrado nos pontos turísticos de Salvador. A data homenageia a importância histórica e cultural da figura da Baiana, nome dado às mulheres que se dedicam à produção e venda dessa iguaria típica na Bahia.

Nesta sexta, o projeto “Axé com Dendê”, realizado pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia (Bahiatursa), em parceria com a Associação Nacional das Baianas de Acarajé, reúne baianas nos pontos turísticos de Salvador.

Os locais escolhidos são Pelourinho e Farol da Barra, além da Linha Verde, que dá acesso à cidades turísticas do estado. Além de Salvador, a ação acontece também em Aracaju, na Praia da Atalaia, Oceanário de Aracaju, Orla do Bairro Industrial e Passarela do Caranguejo.

As pessoas que estiverem circulando nos locais citados serão recepcionadas pelas Baianas, que distribuirão fitinhas do Senhor do Bonfim, a tradicional Cocadinha da Bahia, além de panfleto informativo em homenagem ao dia.

