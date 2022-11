Dia dos Finados tem movimentação moderada em cemitérios e igrejas

Missa em homenagem ao Dia de Finados na Catedral Basílica Primacial de São Salvador | Foto: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

Momento de prestar homenagens e rezar por seus entes queridos falecidos, o Dia dos Finados é um feriado solene para muitas pessoas. Nesta quarta-feira (2), soteropolitanos foram até os cemitérios da cidade para honrar seus mortos, além de participar das manifestações religiosas dedicadas a data. A movimentação começou moderada, porém, a tendência é de que o fluxo fique maior ao longo do fia.

Diferentes cemitérios e igrejas de Salvador preparam programações específicas para o dia. A Catedral Basílica Primacial de São Salvador realizou uma missa especial às 9h da manhã. Enlutados compareceram para orar por seus entes queridos.

Porém, este não foi o único ponto que recebeu visitantes. O Cemitério do Campo Santo, localizado na Federeção, tem tido um movimento moderado desde às 7h, quando as celebrações preparadas para a data começaram. A Capela de Nossa Senhora da Piedade, que fica dentro do cemitério, terá missas e orações até às 15h30 desta quarta.

Capela de Nossa Senhora da Piedade, por volta das 10h desta quarta (2), Dia de Finados | Foto: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

No caso do Cemitério Jardim da Saudade, localizado em Brotas, também teve movimentação moderada no início da manhã. Porém, os enlutados começaram a aparecer com mais força por volta das 10h, quando começou a missa campal em homenagem ao Dia de Finados.

