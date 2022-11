Dicas de como escolher uma cadeira gamer boa

Foto: Divulgação Le Biscuit

Além de trazer conforto na hora de jogar no computador, a cadeira gamer é um equipamento muito utilizado para trabalhar. Isso porque sua estrutura ajuda a manter a postura, favorecendo a boa ergonomia.

E, para que você saiba os principais aspectos a observar antes de adquirir uma, separamos algumas dicas de como escolher uma boa cadeira gamer. Confira:

1. Material

O material é um dos principais pontos a observar pois está diretamente relacionado à durabilidade do produto.

Os modelos com estrutura interna de metal tendem a ser mais resistentes. Já do lado de fora, é mais comum encontrar materiais como couro legítimo ou uma reprodução dele (mais resistente, porém pode reter suor em dias quentes).

2. Ergonomia

Observe as especificações como tamanho do produto. Há modelos no mercado que são ideais para adolescentes e pessoas mais baixas. Veja também os ajustes que a cadeira oferece como altura do assento, ajuste dos braços e a inclinação, por exemplo.

3. Design

Para quem gosta de design arrojado uma informação valiosa: a maior parte desses equipamentos contam com detalhes coloridos ou luzes de LED, texturas, formas vazadas e partes cromadas.

No entanto, se você estiver atrás de uma cadeira gamer boa e discreta, é possível encontrar modelos mais sóbrios e ideais para o home office.

4. Preço

Encontrar uma cadeira gamer boa e barata pode ser um desafio pois, os modelos mais diferenciados tendem a custar mais caro. No entanto, é possível sim encontrar uma cadeira gamer boa e barata.

Uma dica para encontrar modelos de qualidade, mas com preço inferior, é observar o material. As com plástico nas rodas, no pistão e na base do assento geralmente custam menos e garantem conforto no restante do material.

Mais informações de como escolher cadeira gamer boa

Agora que você já sabe quais aspectos deve observar para escolher uma cadeira gamer boa, confira os modelos de cadeira gamer disponíveis na Le Biscuit e garanta a sua com os melhores preços do mercado no Antecipa Black Friday Le Biscuit!

