A elaboração do currículo do candidato deve considerar a objetividade e a organização das informações.

Dicas para elaborar o seu currículo profissional

O profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para a análise inicial do seu perfil. Por isso, é importante que considere destacar a sua trajetória de maneira sucinta e objetiva.

Dados pessoais

Informe seus dados pessoais, considerando destacar os meios de contato. Evite informar dados excessivos, como números referentes ao seu RG, CPF, CNH e outros documentos. Além disso, o candidato deve optar por um endereço de e-mail que seja profissional, evitando palavras pejorativas ou apelidos, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do candidato no currículo deve ser composto do seu cargo dentro da sua área de atuação, respeitando a hierarquia. Por exemplo: gerente de recrutamento e seleção; analista de atendimento ao cliente; assistente de logística; operador de máquinas; auxiliar de vendas etc.

Experiência profissional

A sua trajetória profissional é um ponto muito importante para a avaliação feita pela empresa. Sendo assim, informe o nome das organizações nas quais atuou e o período trabalhado.

Seja sucinto no que tange às atividades exercidas. Lembre-se de que o currículo é um documento que será explorado posteriormente em uma entrevista de emprego. Portanto, não é viável inserir uma narrativa completa durante essa elaboração.

Escolaridade

A escolaridade deve considerar cursos concluídos e cursos em andamento. Informe o nome da instituição de ensino e o período estudado ou a previsão de término.

A ordem das informações

A ordem cronológica inversa dos fatos é um ponto relevante para que o currículo se torne atrativo dentro do mercado de trabalho atual. Sendo assim, priorize as informações, considerando os fatos mais atuais.

Atualize o seu perfil no LinkedIn

Não menos importante, é aconselhável que o candidato atualize o seu perfil na plataforma do LinkedIn. Visto que o LinkedIn é uma ferramenta de recrutamento e seleção amplamente utilizada no mercado atual.

Cursos extras

Caso possua cursos complementares e habilidades a destacar, é possível inseri-los no seu currículo; o mais importante é que o seu documento profissional seja objetivo e destaque os principais pontos para a avaliação feita pela empresa.

Adapte as nossas dicas e direcione o seu currículo

Dessa forma, poderá destacar o seu potencial e elevar a sua chance de alcançar seus objetivos profissionais em longo prazo. Assim sendo, faça adaptações dos apontamentos citados e destaque o seu perfil dentro do mercado, direcionando suas competências e experiências de modo assertivo.