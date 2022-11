No dia 27 de novembro serão aplicadas as provas do Concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por isso, é importante que o candidato se prepare para o concurso, focado nas disciplinas de Direito Previdenciário e Língua Portuguesa, já que serão o assunto principal da maior parte das questões.

Dicas para o candidato estudar para o Concurso do INSS

De acordo com as informações oficiais, serão 70 questões de Direito Previdenciário, por isso, é um assunto bem importante para o candidato. Assim sendo, é relevante estudar de maneira planejada e se atualizar quanto a legislação vigente.

Diversifique os assuntos e faça resumos

Uma forma eficiente de maximizar o seu conhecimento é diversificar os assuntos durante os estudos. Sendo assim, separe o tempo que possui para estudar, organizando-o por disciplina. Dessa forma, poderá focar de maneira planejada em cada disciplina escolhida. Além disso, é importante para o candidato realizar um resumo das questões para fixar o aprendizado.

Busque as questões que foram consideradas difíceis em concursos anteriores

Através de materiais disponíveis na internet, principalmente por meio de videoaulas, é possível estudar assuntos nos quais as pessoas erraram na maior parte dos concursos. Dessa forma, poderá reforçar os seus estudos e minimizar as falhas por conta da ansiedade e do nervosismo.

Cebraspe

A banca Cebraspe nos últimos concursos focou em questões voltadas à informática e questões de lógica. Sendo assim, pode ser importante elevar o seu conhecimento quanto a esses assuntos e realizar testes de raciocínio lógico e de situações que requerem resoluções.

Direito Previdenciário é um assunto muito importante no concurso do INSS

As informações oficiais destacam que apenas as disciplinas de Direito Previdenciário possuem o número exato de questões, no entanto, é possível analisar o histórico de cobranças da Cebraspe para elaborar um cronograma direcionado para o concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Dados sobre o concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social)

O cargo ofertado no concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é o cargo de técnico do Seguro Social; a escolaridade exigida é nível médio e os salários iniciais são de R$ 5.905,79. Além disso, são 3373 vagas disponíveis.

O valor da taxa cobrada pela inscrição do concurso foi de R$ 85 e as inscrições foram encerradas no dia 4 de outubro. A prova objetiva ocorrerá no dia 27 de novembro.

Equilibre-se!

Não menos importante, faça um cronograma e foque nos assuntos citados. Contudo, busque pelo equilíbrio e descanse para que obtenha sucesso no dia da prova, elevando a sua concentração.