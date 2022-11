A entrevista de emprego é uma oportunidade de direcionar a sua carreira dentro do mercado de trabalho atual. Por isso, é importante que, na condição de candidato, se coloque positivamente no processo seletivo.

Dicas para o candidato obter sucesso na entrevista de emprego

O candidato deve destacar seus pontos fortes de maneira orgânica. Sendo assim, é necessário se direcionar de forma objetiva durante a entrevista de emprego.

Evite atrasos

Chegar mais cedo ao local marcado para a entrevista de emprego é um ponto muito importante para o candidato, já que dessa forma poderá se familiarizar com o ambiente e trabalhar a sua respiração, direcionando melhor suas respostas.

Destaque suas qualidades

É importante também que o candidato direcione a sua trajetória profissional, considerando os resultados obtidos e atribuições. Sendo assim, fale sobre o seu senso de urgência; facilidade para gerir pessoas; construção do relacionamento com o cliente; implementação sistêmica; controle de agendas; elaboração de campanhas motivacionais; ministração de treinamentos; agendamentos; políticas internas; controles diversos etc.

Apresente soluções de forma objetiva

Ao falar sobre uma situação que requer uma melhoria, o candidato deve apresentar uma solução. Por exemplo, é possível informar que possui dificuldades para falar em público, ao passo que é relevante destacar o seu desejo de estudar teatro, considerando que tal curso poderá ajudar a melhorar sua comunicação.

O seu comportamento transmite uma mensagem ao entrevistador

Outros pontos devem ser considerados na postura adotada pelo candidato. Por exemplo, não cruze braços e pernas; mantenha contato visual com o profissional que conduz o processo seletivo; não deixe objetos no seu colo; tenha assertividade nas suas respostas; mantenha o controle do seu tom de voz; não gesticule excessivamente; entre outros aspectos.

É aconselhável que o candidato adote uma postura participativa e direcione a sua narrativa. Dessa forma, evite adotar uma postura negativa, ficando aquém do seu potencial profissional. Além dos pontos citados, é relevante que analise o site da empresa.

Analise os valores envolvidos

Ao conhecer a trajetória da organização, o candidato poderá entender os valores envolvidos e a cultura empresarial. Uma vez que uma empresa que possui uma cultura startup é bem diferente de uma empresa tradicional.

Portanto, essa análise pode ajudar o candidato quanto a avaliação no que tange a compatibilidade dos perfis, visto que essa análise precisa ser feita por todos os envolvidos. Dessa maneira, a contratação será resultado de uma troca genuína entre as partes, atendendo as expectativas envolvidas de maneira promissora.