Dicas rápidas para remover um PopSocket sem quebrá-lo (2023)

Com os smartphones cada vez maiores, as pessoas tendem a abandoná-los mais. Como os smartphones estão se tornando pesados, cuidar deles se torna uma tarefa assustadora. Como resultado, mais e mais pessoas estão se inclinando a usar o Popsocket na parte de trás de seus smartphones. Esses soquetes pop são práticos e modernos e também facilitam o uso do smartphone.

Embora esses soquetes pop sejam baratos e forneçam uma boa utilidade aos smartphones, as pessoas os compram e os usam. Mas com o tempo, eles ficam entediados porque a cor desbota e colocar o telefone dentro de bolsos e bolsas se torna um incômodo. Além disso, os smartphones que suportam NFC enfrentam problemas com o pagamento.

Depois disso, as pessoas pensam em removê-lo. No entanto, os popsockets não saem tão facilmente e muitas pessoas estão interessadas em saber como podem remover um popsocket sem realmente quebrar nada. Aqui, neste guia, veremos exatamente isso.

Como remover um PopSocket sem quebrá-lo

Remover um pocsocket sem realmente quebrar nada é muito fácil. No entanto, descreveremos 2 métodos para fazer o mesmo. O primeiro método é econômico; você só precisa de força, unhas compridas e nada mais. O próximo método exigirá algumas ferramentas, mas garantirá a remoção do esforço.

Você não precisa se preocupar porque as pessoas geralmente colocam o popsocket na contracapa e não diretamente no próprio telefone. Oh espere! Você colou o popsocket diretamente no seu telefone? Se for esse o caso, você deve seguir o caminho econômico e lavar o telefone com álcool isopropílico para remover qualquer resíduo de cola.

O método econômico:

Pré-requisitos: Unhas compridas, força e papel manteiga.

Basta seguir estes passos para o método fácil e econômico.

Feche o popsocket dependendo da sua variante. Coloque a unha ao redor do popsocket lentamente para soltá-lo do telefone. Você pode pedir ajuda se não tiver unhas compridas. Agora, comece a puxar o bolso usando a outra mão. Quando o popsocket começar a sair, aproxime seu outro dispositivo para colocá-lo nele ou você também pode jogá-lo, se desejar.

Se você quiser usar o pop socket em outro momento no mesmo smartphone, mantenha um papel manteiga à mão para colá-lo no popsocket.

O Método Profissional

Pré-requisitos: Álcool isopropílico (você também pode usar álcool isopropílico), alavanca ou ferramenta de alavanca ou cartão de crédito e papel manteiga

Feche o popsocket dependendo da sua variante. Espalhe um pouco de álcool isopropílico nas laterais do popsocket. Deixe escorrer para dentro. Após um minuto, use um cartão de crédito para criar espaço entre o telefone e o popsocket e, usando a ferramenta de alavanca, remova o pop socket. Quando o popsocket começar a sair, aproxime seu outro dispositivo para colocá-lo nele ou você também pode jogá-lo, se desejar. Se quiser guardar o popsocket para uso posterior, cole-o em papel manteiga.

Certifique-se de não manter o popsocket diretamente em algum lugar, pois ele ficará exposto à poeira. Se a poeira grudar no seu popsocket, ela não grudará em nenhum outro lugar.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode remover um popsocket sem quebrar nada. Se você seguir nosso método com cuidado, não quebrará nada.

