Dificuldade para se comunicar no trabalho: Como lidar com isso?

A dificuldade para se comunicar no trabalho é um problema muito recorrente em muitas corporações. Esse tipo de dificuldade pode ocasionar problemas nos relacionamentos, necessidade de retrabalho, entre outras questões.

Por isso, buscar formas de lidar com esse tipo de problema é muito importante. E, neste texto, apresentamos algumas sugestões que podem ser úteis.

Como lidar com a dificuldade para se comunicar no trabalho?

Obviamente, não existe um método infalível na hora de lidar com a dificuldade para se comunicar no trabalho. Você precisará desenvolver essa habilidade aos poucos, analisando o que está funcionando e o que está inadequado. Assim, é possível, inclusive, ser mais justo consigo mesmo.

Abaixo trouxemos algumas ponderações que podem ajudar, mas é muito importante que você mesmo avalie o que pode mudar no ambiente de trabalho. Veja:

1. Quais as causas da dificuldade?

Você sabe dizer quais são as causas da dificuldade para se comunicar no trabalho? É timidez? Dificuldade para colocar os pensamentos em palavra? Dificuldade de conquistar a atenção das outras pessoas?

Esse tipo de questionamento pode ajudar na hora de encontrar a “causa raiz” do problema, visando lidar diretamente com ela, quando possível.

Por exemplo, questões relacionadas à autoestima e à falta de confiança podem ser verificadas e tratadas com a psicoterapia, que visa elevar a autoestima nesses casos.

Já a dificuldade para colocar os pensamentos em palavras pode ser trabalhada com exercícios de escrita e descrição do que você está pensando, visando encontrar caminhos para se expressar com mais clareza.

2. Pense no que você quer comunicar

Antes de tentar falar algo para outra pessoa, tente pensar bem no que você quer comunicar. Qual a mensagem central? O que você espera que o outro entenda? O que você não quer que o outro entenda? Quais palavras ambíguas devem ser descartadas?

Tudo isso pode ajudar na hora de expressar um pensamento com mais clareza e coesão.

3. Estimule a sua empatia

Ser uma pessoa empática também ajuda na hora de lidar com a dificuldade para se comunicar no trabalho. Sim, isso mesmo! Às vezes, pensamos tanto em nós mesmos que nos comunicamos de forma grosseira e desagradável.

Por isso, começar a se colocar no lugar do outro, mesmo que minimamente (já que nunca saberemos como o outro se sente de verdade), é um caminho para começarmos a usar as palavras mais equilibradas para cada ocasião.

4. Use os canais oficiais de comunicação

Quando precisar falar algo para alguém, evite fazer isso de forma solta ou de qualquer maneira. Embora existam as conversas descontraídas no trabalho, se você realmente quer que algo seja levado a sério e ouvido pelos demais, considere usar os canais oficiais de comunicação.

Esse canal deixará registrado o que você tem a dizer, fortalecendo a mensagem e diminuindo as chances de haver uma falha na comunicação.

5. Escute e pergunte mais

A dificuldade para se comunicar no trabalho, muitas vezes, associa-se com a dificuldade de escutar o outro. Se não soubermos ouvir o outro, perguntando informações sobre o que ele fala, também estaremos falhando na comunicação.

Afinal, comunicação não é sobre falar, mas, sim, sobre falar e saber ouvir também. Portanto, estimule a sua escuta para melhorar a forma como você se comunica e se relaciona com os demais.