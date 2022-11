DINHEIRO ESQUECIDO Valores a Receber: Liberada consulta nesta quarta (02/11)? Confira o que se sabe

As expectativas dos brasileiros crescem a cada dia quanto a consulta da segunda fase do Sistema Valores a Receber do Banco Central (BC). Por meio desse programa, é possível verificar se você possui dinheiro esquecido em alguma instituição financeira.

Na primeira fase, os cidadãos puderam fazer as consultas no portal do BC, no entanto, hoje em dia ao acessar o site aparece a seguinte mensagem: “temporariamente suspensa para aprimoramento”.

Lembrando que a referida segunda fase estava prevista para começar no dia 02 de maio. Todavia, foi suspensa antes mesmo de ser iniciada devido à greve dos servidores do Banco Central. A ação trouxe uma série de dificuldades à instituição.

Segunda fase dos Valores a Receber do Banco Central (BC)

De acordo com o BC, cerca de R$ 8 bilhões estão esquecidos pelos brasileiros. No entanto, metade deste valor já foi repassado aos seus titulares na primeira fase de devolução do sistema, ou seja R$ 4 bilhões aproximadamente.

Segundo as informações do BC, na nova rodada de devolução, o cidadão poderá verificar se há saldo presente concernente a:

Tarifas que foram cobradas de forma indevida, não previstas em Termos de Compromisso assinados o BC;

Parcelas ou obrigações relativas às operações de crédito que passaram por cobrança de forma indevida;

Fundo Garantidor de Créditos (FGC);

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga que acabaram sendo encerradas ainda com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

Entidades que estejam em liquidação extrajudicial;

Fundo Garantidor do Cooperativismo de Crédito (FGCoop).

Além disso, o programa contará com algumas mudanças. Uma delas é que não será necessário realizar o agendamento. Dessa forma, o cidadão poderá solicitar o saque do dinheiro no momento da primeira consulta.

Outras informações também serão adicionadas, todas repassadas pelas instituições financeiras. Assim, quem não tinha valores a receber na primeira etapa deve consultar novamente, uma vez que pode haver novas quantias esquecidas.

Contudo, é importante frisar que até o momento não há uma previsão para as consultas ou repasses dos valores. De todo modo, os cidadãos esperam que essa liberação ocorra ainda neste mês de outubro.

Como sacar o dinheiro esquecido?

Quando o sistema voltar ao ar, considerando que mais nenhuma alteração seja realizada, veja como sacar os valores esquecidos caso tenha. Confira o passo a passo:

Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br na data informada e efetue o login; Após isso, realize as consultas dos valores a receber; a instituição que deve devolver o valor; a origem do dinheiro esquecido; Clique na opção “Solicitar por aqui”, para receber via Pix, ou na opção “Solicitar via instituição” para entrar em contato e combinar qual será a instituição de sua escolha.