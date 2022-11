Direitos do trabalhador: MTP e INSS estão entre os serviços mais acessados do Governo Federal

O relatório mensal de acessos das páginas eletrônicas do Governo Federal, divulgado em outubro, mostra que o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão entre os 10 sites mais acessados do domínio gov.br.

Direitos do trabalhador: MTP e INSS estão entre os 10 serviços mais acessados do Governo Federal

Além disso, o documento também registra que entre os serviços mais acessados estão o abono salarial e a carteira de trabalho, ressalta a divulgação oficial.

Abono salarial

O Abono Salarial é um dos vários benefícios pagos pelo Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) ao trabalhador, que tem direito ao valor de um salário-mínimo, vigente na data do pagamento, para aqueles trabalhadores cujo empregador seja contribuinte do PIS ou PASEP e que tenham exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias, tendo recebido em média até dois salários-mínimos de remuneração mensal. No site estão disponíveis a consulta e todas as normas do programa, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Dados oficiais

O uso de celular alcançou 63,71% do total de usuários do gov.br, seguido do desktop (35,95%) e outros 0,34% que utilizaram tablet, demonstrando a força do uso do smartphone pelo usuário. Já entre os aplicativos, a Carteira de Trabalho Digital e o MEU INSS continuam entre os cinco mais baixados no mês de outubro. Ao todo, foram registrados mais de um milhão de downloads em cada um desses aplicativos, destaca o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Aplicativos

No portal gov.br o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) oferece acesso fácil a informações e serviços previdenciários e trabalhistas por meio de aplicativos, como a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital), onde o usuário tem a sua disposição uma ferramenta digital para acompanhar de modo facilitado a sua vida laboral, tendo acesso a dados pessoais e aos seus contratos de trabalho que estão registrados na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

INSS

Por meio do Meu INSS, o atendimento é feito sem a necessidade de deslocamento até uma agência física, sendo possível fazer consultas, emitir extratos, realizar agendamentos e solicitar serviços. Entre as funcionalidades, o segurado pode consultar a cópia dos contratos de empréstimo e os dados de identificação coletados na contratação, o que aumenta a segurança nesse tipo de acordo, ampliando o contato entre o INSS e os cidadãos.

O tempo gasto na plataforma é em média três minutos, podendo o usuário contar com a ajuda da Helô (assistente virtual) que explica o passo a passo para todos os serviços, bastando apertar o botão no canto inferior direito da tela, ressalta o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).