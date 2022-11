Diretor de ‘Todas as Flores’ fala sobre futuro da novela após incêndio

Foto: Reprodução/Globo

Carlos Araújo, diretor artístico de “Todas as Flores”, falou pela primeira vez sobre o futuro da trama do Globoplay após incêndio destruir parte dos estúdios da novela.

A chamas tomaram conta do local na última sexta-feira (18). No espaço ficava a loja fictícia da Rhodes, que também sofreu um incêndio na novela.

“A nossa rotina é toda semana no cenário. Estávamos gravando de manhã e foi na hora do almoço. Quando começou o incêndio, não tinha ninguém lá dentro. Então, só vimos a consequência”, iniciou o diretor em entrevista ao Gshow.

Segundo Carlos, o incêndio não vai atingir as gravações de “Todas as Flores”, que devem chegar ao fim ainda este ano. “A princípio, o impacto que possa ter não é grande. Nada de valor no nosso cronograma. Pode ser que tenha um pequeno contratempo, mas nada de grande impacto. Não diria que é algo extraordinário, por incrível que pareça”, disse.

“Porque estamos muito bem no volume de produção. Estamos nos aproximando do fim. Pode ser que tenha um ajuste ou outro, mas nada muito expressivo, não. Temos uma frente (de produção) razoável. Então, muito possivelmente, até o final da novela, vamos ter um pouco da loja aparecendo nas cenas que já gravamos”, finalizou.

Por fim, ele descartou a reconstrução do cenário: “Estamos no final, não dá tempo. Se fosse no início…. Neste momento, além de ser pouco provável e pouco necessário, não teríamos tempo. E parte do cenário da loja temos no MG4 (módulo de gravação nos Estúdios Globo). O cenário fixo. Então, temos onde contar a história”.

