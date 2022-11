Discografia de Gal Costa conta com mais de 30 álbuns

Foto: Carol Siqueira

Com trinta álbuns de estúdio e nove álbuns ao vivo, a cantora Gal Costa deixa um legado rico para os fãs e amantes da boa música popular brasileira após a morte repentina nesta quarta-feira (9).

A artista iniciou a vida na música ainda adolescente ao lado de gigantes do gênero, como Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gilberto Gil. Sua estreia foi com o espetáculo ‘Nós, Por Exemplo’ em 1964, que inaugurou o Teatro Vila Velha.

O primeiro LP da baiana, ‘Domingo’, foi lançado em 1967, ao lado do também estreante Caetano Veloso, pela gravadora Philips. Já o primeiro álbum solo de Gal levou o nome da própria artista e chegou as lojas em 1969.

Primeiro e último álbum

Cinquenta e dois anos separam o primeiro do último projeto da artista. O ‘Nenhuma Dor’ foi lançado em 2021, como uma celebração à obra da cantora e compositora baiana que completava 75 anos de carreira.

O registro passeou por diversos trabalhos da artista, com regravações de seus sucessos ao lado de dois nomes da nova geração, Tim Bernardes e Rubel, que a acompanharam a artista em seu último show da vida, no Coala Festival, em setembro deste ano.

Já o último trabalho de inéditas foi em 2018 com ‘A Pele do Futuro’. Nele, Gal gravou ‘Cuidando de Longe’, com Marília Mendonça, e ‘Minha Mãe’, com Maria Bethânia, que foi trilha sonora da novela ‘Amor de Mãe’.

Entre as músicas consideradas as mais marcantes da história de Gal estão: Baby (1968), Meu Nome é Gal (1969), Vapor Barato (1971), Modinha para Gabriela (1975), Vaca Profana (1984), Chuva de Prata (1984) e Brasil (1988).

As mais ouvidas

No Spotify, a música mais ouvida da artista é a canção ‘Quando Você Olha Pra Ela’, lançada em 2015 no álbum ‘Estratosférica’. A segunda da lista é a parceria com Marília Mendonça, ‘Cuidando de Longe’, lançada em 2018 no CD ‘A Pele do Futuro’.

No aniversário de 75 anos da artista, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) divulgou uma lista com as músicas regravadas por Gal Costa mais executadas no Brasil.

Posição Música Autores 1 Um dia de domingo Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas 2 Chuva de prata Ronaldo Bastos/Ed Wilson 3 Sorte Celso Fonseca/Ronaldo Bastos 4 Quando você olha pra ela Mallu Magalhães 5 Festa do interior Abel Silva/Moraes Moreira 6 Baby Caetano Veloso 7 Azul Djavan 8 Meu bem meu mal Caetano Veloso 9 Balance Braguinha/Alberto Ribeiro 10 Nada mais Ronaldo Bastos/Stevie Wonder 11 Açaí Djavan 12 Dom de iludir Caetano Veloso 13 Hino do sr. do Bonfim Osmar/João Antônio Wanderley 14 Folhetim Chico Buarque 15 Aquarela do brasil Ary Barroso 16 Força estranha Caetano Veloso 17 Luz do sol Caetano Veloso 18 Sonho meu Dona Ivone Lara/Délcio Carvalho 19 Ela já não gosta mais de mim Jorge Ben Jor 20 Outra vez Isolda

