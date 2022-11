Disney anuncia sequência sem Anne Hathaway

Foto: Divulgação/Disney

Os fãs dos filmes “Diário de Princesa” ganharam uma notícia digna de comemoração real nesta terça-feira (15). A Disney confirmou o terceiro filme e sequência direta do segundo, lançado em 2004.

Porém, a protagonista vivida por Anne Hathaway ainda não foi confirmada no longa porque a atriz ainda não assinou nenhum acordo para voltar ao papel.

Porém, segundo informações do The Hollywood Reporter, Anne ainda pode ser confirmada na sequência nos próximos meses, caso o filme realmente vá para frente.

A produtora Debra Martin Chase, que esteve à frente dos dois primeiros filmes, volta para o terceiro. O roteiro será de Aadrita Mukerji, de “Supergirl”.

Os filmes são grandes conhecidos do público brasileiro por conta das reprises na faixa de filmes “Sessão da Tarde”. No primeiro filme uma jovem passa por uma transformação após descobrir que sua vó é rainha de Genovia. “Diário da Princesa” 1 e 2 estão disponíveis no serviço de streaming Disney+.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.