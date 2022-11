Doação de sangue no Hemoba tem queda de 30% em semana do doador

Foto: Divulgação/Hemoba

Nesta sexta-feira, é comemorado o dia nacional do doador de sangue. A data foi criada com o objetivo de conscientizar sobre a importância da doação.

A assistente social da fundação Hemoba, Iara Matos, explica que o momento é de celebração aos doadores, mas também de alerta sobre os baixos estoques.

“A data ela tem também como objetivo de chamar atenção quanto a importância do ato de doar, pra quem nunca fez a doação, e da necessidade dos doadores já fidelizados continuarem realizando a sua doação de forma repetida fidelizando este ato solidário e altruísta para a manutenção do estoque seguro, porque o Brasil tem um percentual ainda muito baixo de doações que seriam necessárias para um estoque realmente seguro, sem a necessidade de campanha para repor o estoque”, explica.

Segundo Iara, a programação em homenagem à data se estende até o domingo. No entanto, a fundação tem registrado uma procura mais baixa dos doadores neste período, em comparação com anos anteriores.

“A semana passada o nosso déficit de estoque era para todos os tipos sanguíneos, e para essa semana do doador, ela está sendo atípica porque, começou na segunda-feira, e percebemos que a vinda desses doadores durante a campanha com divulgações, com as atividades lúdicas, não foi tão representativa como nos anos anteriores, então teve uma redução de 30% por conta também do período da copa. Hoje o nosso cenário em relação ao nosso estoque de sangue, nós estamos com um défict para o tipo sanguíneo fator rh, o+, o-, b+ e b-, para o a+ e o a- nosso estoque está bom, mas todo tipo sanguíneo é muito bem vindo”, salienta.

A assistente social da Hemoba também aponta que, muitas vezes, as pessoas deixam de doar por causa de mitos e receios.

“A algumas pessoas ainda imaginam que se você doar sangue uma vez tem que doar sempre, se não doar o sangue embola, fica grosso, fica fino, a pessoa fica com coceira. Existem essas razões, assim como a questão do medo também, muita gente não doa, porque tem medo da agulha, e é um dos principais motivos para as pessoas não doarem sangue e traz um resultado negativo por conta dessa questão do medo”

Para saber mais informações sobre a programação da semana nacional do doador de sangue, basta acessar o site hemoba.ba.gov.br.

Leia mais sobre Fala Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.