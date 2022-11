Doadores de corpo para estudos são homenageados em Salvador

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Doadores de corpo para estudos foram homenageados na noite desta terça-feira (29), durante uma emocionante cerimônia realizada no campus de Ondina da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador.

Batizado de Cerimônia de Homenagem ao Cadáver, o evento reuniu professores e estudantes da área de saúde da instituição, além de familiares de doadores e pessoas que declararam a vontade de ceder os corpos para o propósito na universidade.

Para formar a mesa de discussão, estavam presentes ainda um pastor da igreja Adventista do Sétimo Dia, um líder espírita, que também aluno da Ufba, e a dona de uma funerária que faz a doação do translado dos corpos para a instituição.

Esta foi a segunda vez que a cerimônia foi realizada. A primeira aconteceu em 2019, dois anos após a implantação do Programa de Doação de Corpo (PDC) Transcendendo Além da Vida, do Departamento de Biomorfologia da Ufba.

Seguindo o propósito de ser realizado uma vez por ano, no mês de novembro, em referência ao Dia de Finados, o evento deveria ter ocorrido novamente em 2020 e 2021, contudo as homenagens foram suspensas por causa do período mais critico da pandemia de Covid-19.

Ao longo da celebração desta terça-feira, alunos apresentaram poemas, uma oração e músicas dedicadas aos doadores. Flores também foram entregues. Já os integrantes da mesa discursaram e abordaram, de diferentes pontos de vista, sobre a vida, a morte e a importância da doação para a ciência.

“É um agradecimento a esse gesto tão altruísta. É um gesto muito nobre deles de se doar para a melhoria da ciência”, disse a professora Telma Sumie Masuko, que é coordenadora do PDC, organizadora do evento e também doadora.

Em entrevista ao iBahia, a professora contou que anualmente a Ufba recebe até dois corpos, contudo, as ações também foram suspensas no período da pandemia. “A está recebendo um a dois corpos por ano. Essa é a média antes da pandemia. Aí parou. Era um medo total. Todo mundo tinha medo”, disse.

A retomada das doações aconteceu em agosto deste ano. Neste período, o departamento recebeu o corpo da esposa de Carlos Fiúza. Ele foi um dos familiares que estava presente na cerimônia e discursou para os demais convidados.

Fiúza detalhou que a companheira nunca gostou da ideia de passar por um processo de velório e enterro, e a doação do corpo surgiu como uma saída para evitar um momento triste para a família e ainda ajudar uma causa.

“Ela sempre teve na cabeça dela que enterro, velório, eram coisas muito deprimentes, e ela sempre buscou alternativas de não passar por isso e nem fazer com que nós, familiares, passássemos por isso”, contou Fiúza.

“A vida dela sempre foi fazer o bem. Ela sempre gostou de doação. Quando ela comprava uma coisa, ela dava outra. E beneficiar o próximo, e sempre estar ajudando alguém, e quando ela soube dessa oportunidade de continuar, mesmo não estando aqui, ajudando quem está estudando, à humanidade em si, ela não pensou duas vezes”, completou.

Os corpos que chegam na instituição são usados nas aulas de anatomia dos cursos de saúde, como medicina, odontologia e fisioterapia. Eles passam por técnicas de conservação e são mantidos em um setor da instituição onde os estudos acontecem.

Sem as doações, a instituição depende de corpos não reclamados ou os estudantes usam um material sintético ou virtual. Fato que dificulta a aprendizagem da matéria e inviabiliza estudos mais avançados, como explicou a professora Telma. Ela detalhou ainda que o ideal seria um corpo para cada dez estudantes.

“Como que um aluno vai conseguir reconhecer um corpo humano, se ele não aprender com um corpo humano? Então, é muito importante para o aprendizado. Quanto mais infraestrutura a gente tiver, mais captação a gente tem”.

