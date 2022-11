Dogão do Soares, do Nordeste, investe em sabores diferenciados

Foto: Reprodução/ Instagram

Você com certeza nunca imaginou comer um cachorro quente com camarão alho e óleo. Ou combinar a salsicha com carne seca, muito menos juntar o sabor da carne de porco com siri catado. Essas três opções são apenas algumas das invenções do Dogão do Soares, negócio que é sucesso no Complexo Nordeste de Amaralina e vem ganhando a capital baiana através das redes sociais.

Convidado deste domingo (13) do programa Atitude, da Bahia FM, o empreendimento de Anderson Soares de 29 anos deixou não só a produção do programa com água na boca, como também quem acompanhou a atração pelo YouTube.

Ao iBahia, Soares contou como surgiu a ideia de investir no negócio do Dogão para tirar a renda familiar há sete meses. “A uns anos atrás eu trabalhava com uma pessoa e quando fiquei desempregado, coloquei um isopor na praia com dos amigos meus, mas todo mundo dizia que aquilo ali não era para mim e insistiam para investir no dogão por já ter experiência na área”.

Para fugir da mesmice, Anderson contou que quis lançar um produto diferenciado para conseguir se diferenciar dos outros negócios que já existiam, inclusive no bairro em que mora, no Nordeste de Amaralina.

“No meu bairro tem vários Dogões, então pensei em começar já com um negócio diferenciado e o primeiro que pensei foi frango e queijo. Então eu comprei o carrinho, comprei as coisas, mas faltava a atitude de colocar o negócio para rodar”, lembra ele.

O apoio veio do pai e de dois amigos, Preto Tom e Magary do Gueto, que Anderson conta ter um impacto nas redes sociais e ajudaram a popularizar o negócio.

“Eles são famosinhos e eu pedi para eles me ajudarem na divulgação. Além deles, meu pai também se uniu ao negócio e foi ele que fez o primeiro tempero para o Dogão do Soares. No começo eu fiquei com medo, depois eu fui com tudo”.

Anderson fala que após perceber o sucesso da primeria combinação, começou a ter novas ideias ainda mais inovadoras e completamente improváveis, fazendo uma verdadeira alquimia do Dogão.

E foi aí que Marcelo Machado, de 18 anos, entrou como o cobaia oficial das invenções de Anderson. O jovem, que começou a trabalhar no Dogão como motoboy, se tornou um braço direito do empreendedor e brincou com a forma de produção.

“Ele não prova os sabores (risos). Ele só chega com uma invenção e eu sou o cobaia, mas dá certo e todo mundo gosta”.

No cardápio, o público encontra sabores como salame, queijo e bacon, camarão, misto, siri catado, carne seca, queijo maçaricado, além do frango e de uma barca que serve cinco pessoas.

“Eu gosto de fazer essas misturas, junto o doce do molho de tomate com o salgado do camarão, por exemplo. No Dogão vai frango e salsicha. O de camarão a gente coloca salsicha, maionese temperada, molho rosê, catchup, maionese, orégano, batata palha, e o camarão. É um dos mais falados, ele e o de carne seca”, conta o empreendedor que já pensa em investir no sabor fitness

Sonho profissional

Com o sucesso do negócio, Anderson revelou ao iBahia seu maior sonho profissional, o de ter um ponto físico. Para o empreendedor, esta será a consagração do Dogão do Soares, que já é um grande projeto de vida.

“Agora eu só sonho com meu ponto físico sim. Já tive um, só que o movimento não era tão grande e não deu como manter. Na época meu pai me aconselhou a voltar par onde eu comecei, porque não tinha vergonha nenhuma em fazer isso. Nosso negócio agora é na varanda da minha casa, mas eu já estou olhando alguns pontos pelo Nordeste para realizar o sonho”.

