Dois homens morrem em acidente causado por boné na BR-131

Foto: Reprodução / TV São Francisco

Dois homens morreram, na noite de quinta-feira (10), em um acidente que envolveu uma motocicleta e uma van na BR-131, trecho da cidade de Miguel Calmon, no norte da Bahia. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e da TV Bahia, a colisão aconteceu depois que o boné de um das vítimas caiu na estrada.

A dupla, a bordo da moto, fez uma manobra para buscar o objeto e nesse momento o veículo atingiu a moto. Milton Almeida, de 53 anos, e Valtemir Aquino, de 65 anos, morreram no local.

As mortes foram constatadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda de acordo com a PRE, o motorista da van abandonou o veículo e fugiu do local.

Os corpos das vítimas foram removidos pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina. O caso será investigado pela delegacia da região.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.