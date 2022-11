Drive Thru Solidário arrecada alimentos para famílias de baixa renda em Salvador

Foto: Divulgação

Um drive-thru solidário vai arrecadar alimentos não perecíveis para compor cestas básicas que serão entregues para famílias baianas em situação de insegurança alimentar em nove municípios. A iniciativa da Legião da Boa Vontade (LBV) vai montar 3.740 cestas, durante a campanha “Natal Permanente da LBV – Jesus, o Pão nosso de cada dia!” que acontece neste sábado (26), no Dique do Tororó, das 8h às 13.

A campanha visa promover um Natal mais digno e sem fome a famílias de comunidades vulneráveis em Salvador, Lauro de Freitas, Itabuna, Santo Antônio de Jesus, Itapicuru e sertão baiano, nos municípios de Uauá, Juazeiro, Sobradinho e Curaçá. No dia 29 de novembro, “Dia do Doar”, a arrecadação dosa alimentos segue nos supermercados Bom Preço do Salvador Shopping e Bom Preço Shopping Litoral Norte.

Foto: Divulgação

Também é possível participar da campanha levando a doação a unidades da LBV, localizada na Avenida Porto dos Mastros, n° 19, no bairro da Ribeira; ou na Rua Odilon Dórea, n° 676, Bonocô, em frente a estação de metrô. Em Lauro de Freitas as doações estão sendo recebidas na Rua Prof. Theocrito Batista, Itinga, anexo ao Centro Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente.

Outras formas de doar são via pix e site. O pix para doar qualquer quantia é o e-mail: pix@lbv.org.br e o site lbv.org, onde é possível fazer doação de cestas básicas.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.