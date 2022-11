Droga Raia abre mais de 300 empregos pelo Brasil

A Droga Raia é uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil. Atualmente, a marca possui mais de 600 unidades distribuídas pelo país, além de fazer parte do Grupo RD, com mais de 1.400 lojas. Hoje a companhia abriu oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

Droga Raia abre mais de 300 vagas de emprego

A Droga Raia, fundada em 1905, é uma das maiores redes farmacêuticas do Brasil. Na época, todos os medicamentos eram feitos por manipulação, e desde então a companhia supre a necessidade de vários consumidores.

Atualmente, a rede possui mais de 600 unidades distribuídas pelo país, além de fazer parte do Grupo RD. Para continuar fazendo história, a empresa está com oportunidades de empregos abertas. Confira, a seguir:

Atendente de Loja – São Paulo;

Farmacêutico (a) – São Paulo;

Atendente de Loja – Rio de Janeiro;

Operador (a) de Loja – Rio de Janeiro;

Atendente de Loja – Paraná;

Orientador (a) de Loja – São Paulo;

Assistente Operacional (Exclusiva PCD) – Minas Gerais;

Atendente de Loja – Santa Catarina;

Farmacêutico (a) – Mato Grosso do Sul;

Atendente (Vaga Temporária) – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

A Droga Raia possui mais de 600 unidades distribuídas pelo Brasil. Fundada em 1905, essa rede é especializada na distribuição de medicamentos para a saúde e bem-estar dos brasileiros.

Para continuar entregando produtos, soluções e serviços de qualidade, a empresa está recrutando novos funcionários. Acesse o site 123empregos, encontre o cargo que deseja concorrer e envie seus dados para análise. Se selecionado, o recrutador entrará em contato.

