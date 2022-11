Drogaria oferece 30 vagas temporárias para Salvador e RMS

Foto: Reprodução/ Divulgação

Com a chegada do fim de ano, novas vagas vão se abrindo no mercado de trabalho. A Drogaria São Paulo é uma das empresas que oferece vagas temporárias para reforçar o time nos dos últimos meses do ano.

As oportunidades são para Salvador e Região Metropolitana. O empreendimento oferece 30 vagas temporárias para contratação imediata no cargo de atendente. A seleção conta com 10% das vagas voltadas para inclusão e diversidade.

De acordo com a gerente regional da rede de farmácias, Verônica Serretti, a marca tem a expectativa de aumentar as vendas durante a Black Friday e as festas natalinas.

“Estamos bem otimistas, pois, com a flexibilização das atividades econômicas, após dois anos de restrições nos centros comerciais, devido à pandemia, a população voltou a consumir mais. Por isso, para atender bem nossos clientes estamos investindo em uma equipe ainda mais qualificada e inclusiva”, afirma a executiva.

Para participar do processo seletivo basta se inscrever para a vaga no site da Drogaria São Paulo.

Leia mais sobre Empregos no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.