‘É a realização de um sonho’

Foto: Lucas Sales/iBahia

Thiago Aquino não vê a hora de subir ao palco e gravar o primeiro DVD de sua carreira. O registro audiovisual será realizado em um dos cartões postais de Salvador, Farol da Barra, nesta quarta-feira (16).

Em coletiva de imprensa, o ‘príncipe do arrocha’ falou sobre a expectativa do evento. “Sempre fui folião do carnaval de Salvador, mas não imaginava que estaria aqui numa gravação de um DVD com essa estrutura. Já dormi na Barra e hoje tô gravando um DVD aqui. É a realização de um grande sonho. Fiz uma oração pra Deus essa noite. Sou uma pessoa muito abençoada”.

Segundo Wagner Miau, empresário cantor de arrocha, mais de 400 funcionários estão trabalhando no evento. “É uma realização muito grande. Toda a estrutura, todo o evento, são muitas pessoas trabalhando e envolvida nesse projeto”, disse ele.

Intitulado de “Arrocha Meu Lugar é Aqui”, o show, aberto ao público, vai contar com as presenças de artistas como Ivete Sangalo, Léo Santana, João Gomes, Paula Fernandes, Hungria, Mari Fernandez e Paloma. Fãs e admiradores do feirense já tomam conta da região da Barra.

Veja o vídeo abaixo:

A galera já está na concentração para a gravação do 1º DVD de Thiago Aquino. O registro do audiovisual será realizado em um dos cartões postais de Salvador: Farol da Barra. Artistas como Ivete e João Gomes vão participar da gravação. #ibahia #thiagoaquino 🎥: Arquivo pessoal pic.twitter.com/9KFyPZz87R — iBahia (@iBahia) November 16, 2022

