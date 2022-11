É falso que Bolsonaro mandou encerrar Pix Caminhoneiro

Nos últimos dias, começou a circular nas redes sociais uma informação que afirma que o presidente Jair Bolsonaro (PL) teria exigido o cancelamento de programas como Pix Caminhoneiro e o auxílio-taxista depois da sua derrota nas eleições deste ano. A informação é falsa. Não há nenhuma indicação de que o chefe do executivo tenha feito este movimento.

Segundo informações do Ministério do Trabalho e da Previdência, pasta responsável pelos repasses dos dois benefícios, o fato é que os pagamentos do Pix Caminhoneiro e do auxílio-taxista seguirão sendo feitos até o final deste ano. Segundo o calendário oficial de liberações, o próximo depósito está oficialmente marcado para o dia 19 deste mês.

Toda a confusão em torno do tema se deu por causa do resultado das eleições. Parte dos cidadãos passou a acreditar que as políticas criadas durante o governo do presidente chegariam ao fim logo depois da sua derrota nas eleições. Contudo, o fato é que o mandato de Bolsonaro chega ao fim apenas em dezembro. Além disso, os benefícios não necessariamente obedecem este sistema de tempo.

Nos casos específicos do Auxílio taxista e do Pix Caminhoneiro, a aprovação dos projetos aconteceu dentro da PEC dos Benefícios. A ideia foi ajudar os motoristas de caminhão e de táxi durante o período de calamidade pública recentemente acionado pelo Congresso Nacional. Este período vai acabar em dezembro deste ano. Logo, os dois projetos acabarão também.

Assim, é possível dizer que os dois programas não serão pagos em 2023, mas não porque Bolsonaro vai sair do poder, e sim porque o período de calamidade pública não deverá se estender pelo próximo ano. Além disso, há o fato de que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não vem mostrando interesse em manter os dois benefícios.

Os calendários

De toda forma, ao menos para os meses de novembro e dezembro deste ano, os pagamentos do Pix Caminhoneiro e do auxílio-taxista estão confirmados. Ambos os programas seguirão fazendo repasses e R$ 1 mil para os seus usuários, de modo que não é possível receber os dois valores de uma só vez.

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos dos dois benefícios para este ano de 2022. Note que a partir de agora, os dois projetos fazem os seus depósitos exatamente em uma mesma data:

Pix Caminhoneiro

1ª e 2ª parcelas: 9 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 18 de outubro

5ª parcela: 19 de novembro

6ª parcela: 10 de dezembro

Auxílio-taxista

1ª e 2ª parcelas: 16 de agosto

1ª e 2ª parcelas: 30 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 18 de outubro

5ª parcela: 19 de novembro

6ª parcela: 10 de dezembro

Além do Pix Caminhoneiro

Com a mudança de governo, é provável que a partir de 2023, o sistema de pagamentos de benefícios sociais mude drasticamente. Programas como o Pix Caminhoneiro e o auxílio-taxista devem chegar ao fim.

Já o Auxílio Brasil deverá ser turbinado. Ele seguirá pagando um patamar mínimo de R$ 600 por família, mas contará com um adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade, já a partir de janeiro de 2023.

Tais mudanças ainda precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. A expectativa é para que a PEC da Transição, texto que fala sobre o assunto, seja entregue ao novo governo ainda nesta quarta-feira (16).