‘É uma novela diferente’, diz Glória Pires sobre ‘Terra Vermelha’

A atual novela das nove, “Travessia”, ainda não chegou na metade da história planejada, mas a TV Globo já prepara a substituta que possui previsão de estreia para o início de 2023.

Intitulada “Terra Vermelha”, a trama escrita por Walcyr Carrasco já é aguardada pelos fãs de novelas graças ao sucesso do autor no horário no nobre.

Em entrevista ao iBahia nesta sexta-feira (18), durante passagem por Salvador para gravar documentário sobre o Balé Folclórico da Bahia, Glória Pires falou um pouco sobre o novo trabalho para o qual está escalada.

“Tinha me falado dezembro [início das gravações], mas acredito que dezembro vai ser mais parte da produção mesmo, né? Porque é uma novela que se passa em Mato Grosso, então vai ter toda uma logística complicadinha de viagem, mas ainda não recebi nenhum chamado”, iniciou a atriz.

“Tô com a questão do cabelo branco, vamos usar o cabelo branco? Não vamos? Como é que vai ser? E ainda não sei nada assim”, completou.

Apesar de não ter tantos detalhes sobre a nova trama, Glória Pires adiantou que será uma vilã em “Terra Vermelha”, a primeira personagem do tipo desde “Babilônia”, de 2015. Durante o bate-papo, a artista ainda falou sobre um encontro com o próprio Walcyr para falar sobre a novidade.

“Recebi seis capítulos, Walcyr esteve conosco lá em casa e ele tá muito empolgado com a novela, é uma novela diferente das que ele já fez, sabe? E ele falou ‘tô me reinventando’ e isso é muito legal, né?”, disse.

“Porque uma pessoa que tem tantos anos de experiência, estar com essa disponibilidade de se reinventar é maravilhoso, né? Com frescor, um novo olhar, tô muito animada. E vou repetir a parceria com meu adorado Tony Ramos, com quem eu já não trabalho há um tempo”, finalizou Glória Pires.

