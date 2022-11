De acordo com o Ministério da Educação (MEC), na série histórica destacada pelo Censo da Educação Superior (2011 a 2021), o percentual de matriculados em EaD aumentou 274,3%, enquanto, nos presenciais, houve queda de 8,3%.

EaD: MEC divulga dados oficiais sobre o ensino a distância

Para o presidente do Inep, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, os resultados do censo apontam, de forma concreta, para qual direção caminha a educação superior brasileira e demandam reflexões sobre modelos e políticas educacionais.

“É importante refletir a respeito. Por qual caminho estamos seguindo? Precisamos avaliar se é nessa direção que queremos crescer. O censo traz essa provocação e os resultados nos colocam diante de um cenário apropriado para essa reflexão, além de possibilitar que as perguntas sejam respondidas com bases objetivas e concretas”, comentou Moreno.

Evidências educacionais

Conforme destaca o Ministério da Educação (MEC), o presidente do Inep avalia que há aspectos positivos na expansão da EaD, como o aumento no número de alunos em cursos de graduação e a possibilidade de educação superior ser cursada em todo o território nacional. “Mesmo sob um contexto extremamente delicado, a pandemia nos fez consolidar a compreensão de que a educação a distância pode ser eficiente, desde que seja de qualidade”, analisou.

Por outro lado, Moreno salientou que a supervisão, a regulação e a avaliação “passam a ser essenciais para induzir à melhoria dos cursos”, disse. “É um momento muito propício para essa reflexão, considerando o diagnóstico apresentado pelo censo”, acrescentou, informa o Ministério da Educação (MEC).

Outro apontamento feito por Moreno diz respeito à formação de docentes, por meio das licenciaturas. Das 1.648.328 matrículas desse tipo de curso, em 2021, 35,6% foram registradas em instituições públicas e 64,4%, em privadas.

Modalidade

Quando o assunto é a modalidade de ensino, as matrículas em licenciaturas presenciais representavam 39%, enquanto a modalidade a distância concentrava 61% do total.

“Cabe avaliar se queremos cursos em EaD para todas as áreas. É o modelo que queremos nos cursos de formação de docentes, por exemplo? Particularmente, acredito que, no caso de uma segunda licenciatura, pode ser muito eficiente, quando o profissional já teve a formação inicial e adquiriu experiência na prática pedagógica”, ponderou o presidente do Inep, destaca o Ministério da Educação (MEC).

Censo da Educação Superior

O objetivo da pesquisa estatística é oferecer informações detalhadas sobre a situação e as tendências da educação superior brasileira, assim como guiar as políticas públicas do setor. Após a divulgação, as informações passam a figurar como dados oficiais do nível educacional, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Além de subsidiar a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas da educação superior, o censo contribui para o cálculo de indicadores de qualidade, como o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). A atuação do Inep se concentra na apuração, na produção e no tratamento das estatísticas, segundo divulgação oficial.