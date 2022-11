As exportações de produtos industriais cresceram entre 2015 e 2022, mas perderam participação no valor total vendido pelo Brasil no período, reflexo sobretudo do dinamismo das vendas de classificadas como produtos não industriais, segundo informações do Banco Central do Brasil (BCB).

Economia: dados sobre as exportações regionais de produtos industriais

Segundo informações oficiais, regionalmente, houve recuo da participação dos produtos industriais em todas as pautas de exportação, à exceção do Sul, determinado sobretudo pela expansão das vendas de bens não industriais, destacando-se o minério de ferro, no Norte, a soja em grão, no Centro-Oeste, e os óleos brutos de petróleo, no Sudeste.

Commodities

Cabe notar que essa dinâmica está relacionada à valorização de commodities no mercado internacional que resultou em efeitos preços relevantes sobre as exportações desses produtos, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

A redução da participação dos produtos industriais na pauta de exportações brasileiras decorreu de recuos em todas as categorias de intensidade tecnológica, exceto na de média-baixa tecnologia, resultado do desempenho positivo das vendas de produtos de petróleo refinado e outros combustíveis.

Indústria

As maiores perdas de participação ocorreram nas categorias de maior predominância na pauta, as indústrias de baixa e média-alta tecnologias, com destaque para os segmentos de alimentos, bebidas e tabaco, e de veículos automotores, respectivamente.

A indústria de alta tecnologia, categoria com a menor participação, também perdeu importância, reflexo sobretudo da retração das vendas do segmento aeronáutico e aeroespacial, explica o Banco Central do Brasil (BCB).

Dados regionais

Regionalmente, a participação dos produtos industriais foi superior à de bens não industriais nas pautas do Sul, Nordeste e Sudeste. As exportações industriais desta última região representaram cerca de metade do agregado nacional do segmento no período.

No entanto, o crescimento das exportações de produtos não industriais na pauta do Sudeste, principalmente de óleos brutos de petróleo, cuja participação cresceu de 13,0%, em 2015, para 23,6%, de janeiro a outubro de 2022, contribuiu para o declínio da representatividade dos bens industriais.

Segmentado

Destacaram-se as retrações nas participações das indústrias de bens de média-alta e baixa tecnologias, especialmente nos segmentos de veículos automotores e de alimentos, bebidas e tabaco, na ordem, destaca o Banco Central do Brasil (BCB).

Na pauta exportadora do Nordeste, os declínios mais representativos da participação de produtos industriais foram registrados no âmbito dos bens de baixa tecnologia, destacadamente dos segmentos de madeira e seus produtos e de alimentos, bebidas e tabaco, além de média-alta tecnologia, principalmente de produtos químicos.

Por sua vez, a participação dos produtos industriais na pauta do Sul registrou comportamento praticamente estável entre 2015 e 2021, resultado da retração pontual das exportações de bens de média-alta tecnologia, parcialmente compensada pelo desempenho positivo das demais categorias.

Expansão das exportações

De janeiro a outubro de 2022, no entanto, observou-se elevação da participação dos bens industriais, resultado da expansão das exportações da categoria de bens de baixa tecnologia, particularmente do segmento de alimentos, bebidas e tabaco, em especial de óleo de soja, segundo informa o Banco Central do Brasil (BCB).