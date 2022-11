Edital DF auditores oferta 770 vagas e salários de R$ 9,3 mil!

O edital DF auditores ( carreira de Auditoria e Atividades Urbanas) oferta o total de 770 vagas com salários iniciais de R$ 9,3 mil.

Os interessados poderão se inscrever do dia 26 de dezembro até 31 de janeiro de 2023 pelo portal Iades, banca organizadora do certame. A inscrição é de R$ 265.

Vagas edital DF auditores

São 770 vagas distribuídas entre provimento imediato e cadastro reserva. Confira a lista abaixo com as oportunidades:

Auditor de atividades urbanas: 74 vagas imediatas e 156 vagas para formação de cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Vigilância Sanitária: 74 vagas imediatas e 156 vagas em cadastro de reserva.

Auditor fiscal de atividades urbanas: 40 vagas imediatas e 500 vagas para formação de cadastro reserva, distribuídas da seguinte forma:

Obras, Edificações e Urbanismo: 10 vagas imediatas e 200 vagas em cadastro de reserva;

Atividades Econômicas e Urbanas: 10 vagas imediatas e 200 vagas em cadastro de reserva;

Transporte: 10 vagas imediatas e 50 vagas em cadastro de reserva;

Controle Ambiental: 10 vagas imediatas e 50 vagas em cadastro de reserva.

O cargo de auditor fiscal, segundo o edital DF auditores, exige os seguintes requisitos:

Graduação na área de Engenharia Civil ou Arquitetura, além de registro profissional no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

Já para os demais cargos, é possível comprovar nível superior em qualquer área. Vale lembrar que ambas carreiras oferecem remuneração de R$9.361,95 e jornada de trabalho equivalente a 40 horas semanais.

Como serão as provas?

As etapas do certame são fase objetiva e discursiva marcadas para o dia 26 de fevereiro de 2023. Ao todo são 60 questões com duração de 4 horas e meia. As disciplinas serão:

Conhecimentos gerais

Língua Portuguesa e Redação Oficial: oito questões;

Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política, econômica e de direitos humanos do DF e da RIDE: quatro questões;

Sistema Eletrônico de Informações – SEI: três questões;

Lei Orgânica do Distrito Federal e Lei Complementar n° 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores do Distrito Federal): quatro questões;

Direito Administrativo: três questões; e

Direito Constitucional: três questões.

Conhecimentos Específicos – 35 questões.

Vale lembrar que o prazo de validade segundo edital DF auditores será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, somente uma vez.