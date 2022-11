Edital IBASS liberado com iniciais de R$ 4,9 mil; confira cargos!

O edital IBASS (Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema), no Rio de Janeiro, foi liberado! São oferecidas o total de sete vagas para nível médio e superior.

Os interessados poderão se inscrever pelo site IBAM, banca organizadora do certame até o dia 26 de dezembro. A taxa de inscrição depende da escolaridade, sendo de R$ 46 para médio e R$ 50 para superior.

Vagas edital IBASS

As vagas são para nível médio e superior. Confira a lista de oportunidades de acordo com o cargo:

Nível médio

Assistente Administrativo: 03 vagas (R$ 1.212,00).

Nível superior

Assistente Social: 01 vaga (R$ 2.130,89);

01 vaga (R$ 2.130,89); Contador: 01 vaga (R$ 2.130,89);

01 vaga (R$ 2.130,89); Procurador Autárquico: 02 vagas (R$ 4.972,07).

Quando serão as provas?

As provas, segundo o edital IBASS, estão marcadas para 05 de fevereiro de 2023. Os candidatos serão submetidos a etapa objetiva e discursiva. Os cargos de Procurador Hierárquico e Contador realizarão as provas com as seguintes questões:

Conhecimentos específicos do cargo: total de 20;

Português: total de 10;

Legislação Municipal e Conhecimentos gerais do município: 10 questões.

O cargo de procurador ainda vai realizar uma prova dissertativa no total de 1 questão valendo 20 pontos e deverá ter no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas (excluindo a linha destinada ao título).

Vale lembrar que a prova dissertativa para os cargos de Procurador Autárquico será composta de uma única proposta, a respeito da qual o candidato deverá produzir um texto dissertativo-argumentativo em prosa e versará sobre um dos componentes constantes do programa das provas objetivas.

Já o cargo de assistente social, além de conhecimentos específicos e português terá questões sobre legislação do SUS e conhecimentos gerais do município.

De acordo com o edital IBASS, para assistente administrativo que tem como requisito nível médio, os candidatos serão submetidos à prova de português, conhecimentos específicos, além de informática e conhecimentos gerais do município.

Clique aqui e tenha acesso ao edital completo.