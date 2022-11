Edital SEGER ES liberado! 200 vagas; iniciais de R$ 6 mil; confira!

O edital SEGER ES (Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos do Espírito Santo) foi liberado! Ao todo são oferecidas 200 vagas mais formação de cadastro reserva.

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Instituto Consulplan, banca responsável pelo certame, entre os dias 09 de novembro até 13 de dezembro. A taxa de inscrição é R$ 68. As solicitações de isenção poderão ser realizadas entre os dias 09 a 14 de novembro no portal da banca.

Vagas edital SEGER ES

Ao todo são 200 vagas mais cadastro reserva para o cargo de analista do executivo. O requisito principal é ter diploma de nível superior. Confira a seguir a lista das áreas aceitas no certame, com quantitativo de vagas imediatas e CR:

Administração : 25 imediatas + 200 CR;

: 25 imediatas + 200 CR; Arquitetura e Urbanismo : 13 vagas imediatas + 104

: 13 vagas imediatas + 104 Arquivologia : 1 imediata + 8 CR;

: 1 imediata + 8 CR; Artes Plásticas ou Artes Visuais : 1 imediata + 8 CR;

: 1 imediata + 8 CR; Biblioteconomia : 1 imediata + 8 CR;

: 1 imediata + 8 CR; Ciências Contábeis : 25 vagas imediatas + 200 CR;

: 25 vagas imediatas + 200 CR; Ciências Econômicas : 10 vagas imediatas + 80 CR;

: 10 vagas imediatas + 80 CR; Ciências Sociais : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Comunicação Social : 3 imediatas + 25 CR;

: 3 imediatas + 25 CR; Direito : 25 vagas imediatas + 2000 CR;

: 25 vagas imediatas + 2000 CR; Educação Física : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Engenharia Agronômica : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Engenharia Ambiental : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Engenharia Civil : 25 imediatas + 200 CR;

: 25 imediatas + 200 CR; Engenharia Elétrica : 3 imediatas + 25 CR;

: 3 imediatas + 25 CR; Engenharia Mecânica : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Estatística : 3 imediatas + 25 CR;

: 3 imediatas + 25 CR; História : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Letras ou Literatura : 1 vaga imediata + 8 CR;

: 1 vaga imediata + 8 CR; Nutrição : 10 vagas imediatas + 80 CR;

: 10 vagas imediatas + 80 CR; Pedagogia : 3 imediatas + 25 CR;

: 3 imediatas + 25 CR; Psicologia : 10 vagas imediatas + 80 CR;

: 10 vagas imediatas + 80 CR; Serviço Social : 10 vagas imediatas + 80 CR;

: 10 vagas imediatas + 80 CR; Tecnologia da Informação (Análise de Sistemas ou Sistemas de Informação ou Ciências da Computação ou Engenharia da Computação): 25 imediatas + 200 CR.

Os salários iniciais do cargo são de R$ 6.582,60 + auxílio alimentação no valor de R$ 300,00.

Como serão as provas?

As provas do certame estão marcadas para 22 de janeiro de 2023 e serão realizadas por meio de três fases. São elas:

a) provas objetivas , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; b) prova discursiva , de caráter eliminatório e classificatório;

, de caráter eliminatório e classificatório; c) avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As etapas, segundo o edital SEGER ES, serão realizadas nas cidades de Vitória/ES, Cachoeiro do Itapemirim/ES e Colatina/ES. Entre as disciplinas cobradas serão:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Direito Constitucional;

Direito Administrativo;

Ética;

Gestão Pública;

Entre outros.

Será reprovado o candidato que não obter:

a) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos para as disciplinas da Prova de Conhecimentos Gerais, ou seja, 15 (quinze) pontos na referida Prova;

b) o mínimo de 50% (cinquenta por cento) do total de pontos atribuídos para as disciplinas da Prova de Conhecimentos Específicos, ou seja, 40 (quarenta) pontos na referida Prova;

c) o mínimo de 60% (sessenta por cento) do total de pontos atribuídos ao conjunto (somatória) das provas objetivas de múltipla escolha de Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A avaliação de títulos valerá 10 pontos que dependem das especializações apresentadas pelo candidato. Para acessar o edital completo, clique aqui.