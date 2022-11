Edital TJDFT libera 30 vagas para juiz; inicial de R$ 32 mil

O edital TJDFT foi liberado! Na ocasião serão ofertadas um total de 30 vagas para o cargo de juiz. Vale lembrar que do total de oportunidades, 23 são direcionados para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência e seis direcionados para negros (pretos e pardos).

Os interessados poderão se inscrever até o dia 27 de dezembro, pelo site do Cebraspe, banca responsável. A taxa de inscrição é R$ 320.

É importante destacar que membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea poderão solicitar isenção de gratuidade na taxa.

Vagas edital TJDFT

São 30 vagas para o cargo de magistratura. Para concorrer é preciso ter graduação em direito e comprovar atividade jurídica de no mínimo 03 anos.

Além disso, a faixa etária precisa ser superior a 65 anos. Os salários iniciais são de inicial dos aprovados será de R$32.004,65.

Provas

As provas objetivas estão marcadas para 05 de fevereiro de 2023. Vale lembrar que o certame vai contar com demais etapas. Entre as existentes estão:

Primeira etapa – prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório;

– prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e classificatório; Segunda etapa – duas provas escritas (questões e prática de sentenças cível e criminal, de caráter eliminatório e classificatório;

– duas provas escritas (questões e prática de sentenças cível e criminal, de caráter eliminatório e classificatório; Terceira etapa – inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; exame psicotécnico;

– inscrição definitiva e sindicância da vida pregressa e investigação social; exame de sanidade física e mental; exame psicotécnico; Quarta etapa – prova oral, de caráter eliminatório e classificatório;

– prova oral, de caráter eliminatório e classificatório; Quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do TJDFT.

O quantitativo de questões do edital TJDFT são um total de 100. Desse total, a prova será distribuídas entre os seguintes blocos:

Bloco I (40 questões): Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente.

Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Direito da Criança e do Adolescente. Bloco II (30 questões): Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Penal, Direito Processual Penal.

Direito Constitucional, Direito Eleitoral, Direito Penal, Direito Processual Penal. Bloco III (30 questões): Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Empresarial, Direito Tributário, Noções Gerais de Direito e Formação Humanística.

Vale lembrar que os candidatos serão submetidos à etapa discursiva que devem acontecer entre os meses de março e abril. Confira o cronograma, de acordo com o edital:

Prova escrita discursiva – questões: 31 de março;

Prova escrita discursiva – sentença de natureza cível: 1º de abril;

Prova escrita discursiva – sentença de natureza criminal: 2 de abril.

A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui para acessar o edital completo.