Edney Silvestre fala sobre escrever ficção

No segundo dia da Bienal do Livro da Bahia, o jornalista, escritor e dramaturgo Edney Silvestre participou, ao lado da escritora e jornalista, Socorro Acioli, da mesa “Retratos do Brasil”, no Café Literário, sobre o processo de construção das personagens e o que das histórias reais vão para os livros de ficção.

Os dois palestrantes iniciaram a carreira no jornalismo e hoje escrevem livros de ficção. Edney, inclusive, lançou na Bienal o novo livro “Pequenas vinganças”, que expõe a violência enraizada na sociedade brasileira.

“Minha obra é dura e meio violenta. Mas tive uma memória linda com meu romance mais recente, que é sobre mulheres de uma família imigrantes de uma cidade do interior (italianas) e são trazidas para embranquecer a população. Só que eles não respeitam as imposições. O que acontece é que a filha mais velha se apaixona por um negro”, contou.

No novo livro, o jornalista apresenta a história brasileira, no passado e no presente, além de revisitar Anna e Paulo, personagens de Vidas provisórias, seu romance de 2013.

As tramas abarcam as atrocidades racistas da Guerra do Paraguai, passando por um mergulho na frívola elite da ditadura Vargas e na indiferente alta-sociedade durante a ditadura militar. O autor também retrata a violência contemporânea que aflige inocentes e a pandemia que se abateu sobre o planeta em 2020.

Programação

A Bienal do Livro Bahia traz ainda 200 expositores e grandes nomes como Lázaro Ramos, Gilberto Gil, Ivete Sangalo, Karina Buhr, Itamar Vieira Jr., Djamila Ribeiro, Rodrigo França, Silvio Almeida, Tainá Muller e Thalita Rebouças.

Veja a programação completa do segundo dia da Bienal do Livro Bahia 2022

Os ingressos são vendidos a R$20 (inteira) e R$10 (meia) para estudantes, pessoas com deficiência, idosos a partir de 60 anos e funcionários da Prefeitura de Salvador com apresentação do crachá ou contracheque e documento com foto. A programação completa pode ser conferida no site www.bienaldolivrobahia.com.br.

