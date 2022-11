‘Educo pra que eles entendam que só vão existir se permitirem que todos existam’, diz Ivete sobre filhos na Bienal do Livro

Foto: Lucas Mascarenhas/iBahia

Ivete Sangalo participou hoje da Bienal do Livro, no Centro de Convenções, em Salvador. A cantora debateu sobre maternidade na mesa “As histórias que contamos”. Em bate-papo com a escritora Bárbara Carine, Ivete falou sobre ser mãe, os ensinamentos de Maria Ivete, a relação com os filhos a a posição de mãe com privilégios frente ao racismo.

“Educo meus filhos pra que eles entendam que eles só vão existir se eles permitirem que todos existam”, afirmou.

Ela também destacou que se vê nessa posição com os fãs.

“Sou mãe de três, mas sou mãe de muitos e os meus fãs sabem disso. Tem muito amor envolvido, mas também tem muito cuidado”. A artista destacou que mesmo com a agenda cheia, é o papel de mãe que mantém como prioridade na vida.

“Eu tenho na minha prática diária a presença dos meus filhos, uma presença muito prioritária. Eu consegui organizar minha vida sem que essa prioridade fosse um sofrimento”, afirmou.

A artista baiana, que se apresentou na Arena Jovem, contou ao publicou que ser mãe a faz bem, e fez um comparativo em relação à Ivete do passado e a de hoje, mãe de três filhos.

“As experiências, até das coisas que a gente não consegue, elas serão feitos para outras pessoas. Acho que a vida é isso, é caminhar mesmo, né minha irmã?”, refletiu.

“Do que me adianta eu cuidar de mim e ficar longe daquilo que me faz bem? Eu sendo mãe me sinto bem e isso me faz tão feliz […]”.

De mãe para mãe: Ivete Sangalo e Maria Ivete

Ivete Sangalo também falou sobre a mãe, Maria Ivete e relembrou um pouco da infância. No bate-papo, a cantora revelou que a mãe era contadora de história e que ela passou para a filha o que aprendeu.

“Minha mãe era contadora de histórias, antes de dormir e meu pai era dos causos, era sempre cheio de causos”, revelou.

“Eu tive a sorte de viver na geração onde havia-se tempo de conversar e contar histórias e minha mãe era uma contadora de histórias muito forte, tinha uma maneira linda de contar histórias. Minha mãe era muito engraçada, ela contava histórias de terror antes de dormir e eu ensinei a minha filha, a história do monstro”.

Veveta explicou que ensinou às filhas, Helena e Marina, que os monstros são criações humanos, “nós mesmos”, e que elas não devem ter medo das histórias. A coragem, segundo Ivete, veio da mãe, que a ensinou.

“Minha mãe me deu muita coragem, foi a maneira dela ensinar a gente a não se prender nisso. Não tem monstro que me segure porque eu derrubo e sigo em frente”, afirmou.

Privilégios e maternidade

Na conversa, Ivete também falou sobre os privilégios em paralelo com o racismo. A artista falou que mesmo tendo medos, naturais de todas as mães, ela não vai ter problemas com o filho sofrer preconceito.

“O meu filho pode correr sem camisa na rua e não vai ter nenhum problema com isso. A gente tem tantos medos como mãe, que eles adoeçam, que não estudem direito é uma mãe preta tem todos esses medos além de outros que uma mãe branca não tem”, analisou.

A artista destacou o racismo estrutural na sociedade, e que é completamente “desumano”.

“Isso é completamente desumano, instaurar isso, está dentro da estrutura da nossa sociedade e é terrível porque a gente agoniza tentando falar sobre isso. Já está determinado sob o olhar da sociedade”, revelou.

“Tem um caminhar de privilégios, de oportunidades que não foi dado pra todo mundo. Eu fico adoecida assim por dentro, é uma mecânica muito dilacerante e tem outros viés que eu não tenho ideia do que sejam, tem coisas que são impossíveis de sentir porque a gente não vive isso”, finalizou.

