Elden Ring All Soft Caps para estatísticas e atributos 2022

Elden Ring da casa da FromSoftware é um dos melhores jogos disponíveis no momento. Sendo o melhor jogo de 2021, Elden Ring oferece personalização quase infinita para os jogadores durante sua jornada nas Terras Intermediárias. Como resultado, essas personalizações podem ser realizadas por 8 atributos e podem ser aumentadas com a ajuda de runas. No entanto, essas estatísticas têm soft caps que limitam a funcionalidade e o poder desses atributos.

Como Elden Ring é um RPG de mundo aberto, cada atributo tem suas próprias estatísticas e soft caps semelhantes para os jogadores entenderem e subirem de nível. Esses fatores afetam o lançamento de feitiços, feitiçaria e tipos de ataque. Portanto, é essencial conhecer os soft caps para cada estatística e atributo. Aqui explicamos tudo em detalhes.

O que são soft caps em Elden Ring?

A taxa na qual um atributo sobe de nível no Elden Ring é controlada por soft caps. Quando você aumenta seu Vigor, por exemplo, sua saúde máxima aumenta de acordo. O dano da arma aumenta com a Destreza, então conforme você sobe de nível, a sua causa mais dano.

Quando você atinge o soft cap de um atributo, o efeito positivo da estatística no atributo aprimorado começa a diminuir gradualmente. Para ter uma ideia de como isso funciona, você deve estar familiarizado com o soft cap de cada estatística e a quantidade pela qual seu atributo correspondente aumenta a cada nível.

Elden Ring Soft Caps para cada estatística e atributo

Cada atributo em Elden Ring tem 3 a 4 soft caps e 1 hard cap. Quando você atinge o primeiro soft cap, a taxa de ganho de atributo diminui e diminui ainda mais quando você atinge o segundo soft cap. Hard Cap é o nível mais alto em que você não obtém benefícios. Vamos começar a conhecer as soft caps de cada atributo.

Vigor

Ou Vigor é a estatística mais ou menos relevante em Elden Ring. Ele controla a quantidade de saúde que um personagem tem e pode aumentar a resistência ao fogo e a imunidade.

Os ganhos em saúde ainda são consideráveis ​​até o nível 60, e o nível máximo para Vigor é 90, que é muito maior que o normal. Os jogadores terão que avaliar regularmente os benefícios de equipar uma nova espada que encontraram contra o risco de morrer no primeiro golpe do próximo chefe. Aqui estão os soft caps da estatística e atributo para Vigor:

1º Soft Cap: Nível 40 (o ganho de HP aumenta de 4 para 48)

2º Soft Cap: Nível 60 (ganho de HP reduz de 26 para 13)

3º Soft Cap: Nível 90 (ganho de HP reduz de 6 para 3)

Capa dura: Nível 99

Mente

Os Pontos de Foco (FP) de um personagem são determinados por este atributo, Mente. Pontos de foco, que controlam a imunidade ao Sono e à Loucura, também são afetados. A quantidade de FP obtida com a Mente é especial, pois aumenta no nível 50 e depois diminui gradualmente até o nível 60. Aqui estão os soft caps das estatísticas e atributos da Mente:

Primeiro Soft Cap: Nível 20 (ganho de FP aumenta de 3 para 7)

Segundo Soft Cap: Nível 50 (ganho de FP alterna entre 5 e 6)

Terceiro Soft Cap: Nível 55 (ganho de FP reduz para 4)

Quarto Cap: Nível 60 (ganho de FP alterna entre 2 e 3)

Capa dura: Nível 99

Resistência

Em Elden Ring, a resistência de alguém é influenciada pela classificação de resistência do jogador. A carga máxima de equipamento do jogador, defesa física e robustez são afetadas por essa estatística. As regras normais de soft e hard cap se aplicam a aumentos na carga de equipamentos, mas a resistência é algo próprio.

Quando chegar ao nível 50, você receberá um ponto de resistência a cada três níveis, em vez de dois. Aqui estão os soft caps de estatísticas e atributos para Endurance.”

1º Soft Cap: Level 12 – (Endurance alterna Stamina entre 1 e 2)

2º Soft Cap: Level 18 – (Endurance alterna Stamina entre 2 e 1) 1º Limite de Carga do Equipamento: Nível 25

3º Soft Cap: Level 32 – (Endurance alterna stamina entre 1 e 2)

4º Soft Cap: Level 50 – (Endurance dá 1 ponto de stamina a cada 3 níveis) Limite de carga do 2º equipamento: Nível 60

Capa dura: Nível 99

Força

Os atributos que regem a usabilidade e a eficácia dos equipamentos vão além das estatísticas associadas aos elementos do HUD. Muito raramente uma arma ou feitiço exigirá que uma estatística seja igual ou superior a um ou mais limites para usar, mas pelo menos isso indica que muito poder está sendo usado. Lembre-se, você precisa aumentar este atributo se quiser vencer Malenia, Blade of Miquella em Elden Ring.

A força é a melhor opção quando se trata de uma estatística simples e eficaz, pois aumenta a produção de dano e diminui a vulnerabilidade a danos físicos. Aqui estão os soft caps para estatísticas e atributos de Força:

1º Soft Cap: Nível 20 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

2º Soft Cap: Nível 55 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

3º Soft Cap: Nível 80 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

Hard Cap: Nível 99 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

Destreza

Quando comparada à Força, a Destreza tem efeitos semelhantes, permitindo o uso de armas baseadas em Destreza e aumentando o dano causado. Agora você tem mais defesa e resistência que não estão diretamente ligadas ao seu Corpo.

A destreza aumenta muitas qualidades auxiliares, como dano de queda, velocidade de lançamento e resistência a ser derrubado. Aqui estão os soft caps de estatísticas e atributos de Destreza:

1º Soft Cap: Nível 20 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

2º Soft Cap: Nível 55 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

3º Soft Cap: Nível 80 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

Capa dura: Nível 99

Inteligência

Em vez de se concentrar no desempenho físico, o atributo mais comum para os feiticeiros é alta Inteligência. Aumentos na resistência mágica e acesso a armas de alta qualidade e ferramentas de conjuração estão entre os benefícios de aumentar a inteligência.

No entanto, é importante lembrar que os limites de escala para dano mágico diferem daqueles para outros atributos, então feiticeiros e cavaleiros mágicos devem parar dependendo de suas estatísticas necessárias. Aqui estão os soft caps de estatísticas e atributos para inteligência.

1º Soft Cap: Nível 20 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

2º Soft Cap: Nível 55 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada) 1st Sorcery Cap: Level 60 – (O ganho de dano difere dependendo da feitiçaria)

3º Soft Cap: Nível 80 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada) 2º Limite de Feitiçaria: Nível 80 – (O ganho de dano difere dependendo da feitiçaria)

Capa dura: Nível 99

Fé

Semelhante a como a Inteligência pode lançar diferentes tipos de feitiços, Faith pode lançar uma grande variedade de feitiços com base na Destreza do usuário. A resistência mágica geral do jogador também melhora à medida que sua fé cresce, e eles obtêm acesso a novas armas e encantamentos baseados na fé.

Uma vez que tem um efeito sobre os mesmos tipos de números que a Inteligência, a escolha de qual o jogador prefere deve depender do gosto pessoal. Com isso dito, aqui estão os soft caps de estatísticas e atributos para a fé.

1º Soft Cap: Nível 20 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

2º Soft Cap: Nível 55 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada) Limite do primeiro encantamento: Nível 60 (o ganho de dano difere dependendo do encantamento)

3º Soft Cap: Nível 80 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada) Limite do segundo encantamento: Nível 80 (o ganho de dano difere dependendo do encantamento)

Capa dura: Nível 99

Arcano

Arcano é o que chamamos de sorte nos jogos. Enquanto a destreza e a força são semelhantes e a fé é semelhante à inteligência, alguns elementos são distorcidos e transformados no caso do Arcano semelhante à Destreza.

Além de proteger da versão de morte imediata de Elden Ring, Arcane aumenta a defesa sagrada, o acúmulo de sangramento, a força de equipamentos específicos e a vitalidade. Embora seja essencialmente outra estatística mágica, o arcano é incomum, pois tão poucos feitiços se adaptam a ele, e nenhum o faz apenas. Com isso dito, aqui estão os soft caps de estatísticas e atributos para Arcane.

1º Soft Cap: Nível 20 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada) First Incantation Cap: Level 30 (ganho de dano difere dependendo da feitiçaria) Limite do segundo encantamento: Nível 45 (o ganho de dano difere dependendo da feitiçaria)

2º Soft Cap: Nível 55 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

3º Soft Cap: Nível 80 (ganho de poder de ataque difere dependendo da arma que está sendo usada)

Capa dura: Nível 99

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre Elden Ring soft caps para cada atributo junto com estatísticas. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

