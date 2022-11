A Black Friday está chegando e pode ser uma grande oportunidade para elevar as vendas do seu comércio, sendo assim, confira algumas dicas importantes e destaque o potencial do seu empreendimento!

Eleve as vendas do seu comércio na Black Friday

Para destacar a sua empresa no mercado é importante atrair a atenção do cliente. No entanto, a atração do cliente deve ser respeitada, considerando o comprometimento da empresa com os valores entregues ao cliente durante o atendimento, no produto e no relacionamento pós-venda.

Faça promoções

A Black Friday é uma oportunidade para as empresas realizarem promoções, a partir das quais poderão fidelizar o público-alvo da marca. É possível realizar promoções, atraindo a atenção do cliente para que ele faça compras futuras, considerando o Natal, por exemplo. Dessa maneira, é possível utilizar algumas ações de marketing digital, fidelizar seu cliente, dar descontos etc.

Campanhas de fidelização

As campanhas de fidelização devem ser utilizadas pelas empresas em qualquer situação, não somente durante a Black Friday. Entretanto, em épocas promocionais, é muito importante aproveitar a elevação das vendas para fidelizar o cliente.

Sendo assim, é válido gerar cupom de desconto, pontuação por indicação, desconto na próxima compra, dentre diversas outras possibilidades que correspondam ao perfil da sua empresa.

Foco na vitrine

Se a sua loja é física, faça uma vitrine atrativa para que o cliente tenha o intuito de visitar a sua loja. Por exemplo, é importante que deixe a entrada do comércio livre e coloque promoções em destaque do lado direito da porta; já que as pessoas olham primeiramente para esse lado. Contudo, ao deixar a vitrine atrativa, tenha cuidado para que não fique poluída para que as cores da decoração não ofusquem os produtos.

Dica para o e-commerce

Contudo, se a sua loja for um e-commerce, é importante que torne o layout da sua loja igualmente atrativo. Sendo assim, faça ações, destaque produtos e tenha muito cuidado ao divulgar suas promoções. Já que é importante que se respeite o prazo de entrega e o comprometimento com o cliente em todos os processos.

Prazo e frete

Portanto, considere que a Black Friday tende a elevar o volume de vendas, sendo assim, prometa um prazo de entrega real dentro da logística de sua empresa e analise descontos relacionados ao frete.

Dessa forma, a sua empresa tende a elevar as vendas e ganhar destaque no mercado de maneira atrativa, aproveitando a oportunidade econômica gerada pela Black Friday, bem como outras situações pontuais e sazonais.