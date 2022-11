Eliezer desabafa sobre síndrome no coração: ‘Não conseguia respirar’

Foto: Reprodução/Instagram

O ex-BBB Eliezer desabafou sobre a síndrome rara no coração que descobriu recentemente. O influenciador participou do programa “Encontro” na manhã desta quarta-feira (16).

Em entrevista para Patrícia Poeta, Eliezer disse que descobriu a doença após sentir um incômodo no peito durante viagem com Viih Tube.

“Só fui para o hospital quando tive dificuldade de respirar. Foi a Vitória que me fez ir. Comecei a sentir um incômodo no peito ainda em Nova York e tomei um Paracetamol. Aí no Brasil o negócio piorou e quando eu deitava não conseguia dormir, nem respirar”, iniciou.

“Comecei a achar que eram gases e tomei remédio. Fiquei uns 2, 3 dias, eu não conseguia falar e respirar ao mesmo tempo. Quando eu respirava mais fundo, doía mais ainda. Achava que era infarto”, completou.

Foi após voltar ao Brasil que Eliezer recebeu o diagnóstico de pericardite, um inchaço na membrana que envolve o coração. “Quando achei que era infarto, pensei: ‘se for infarto eu preciso criar minha filha’. É minha primeira filha, Vitória não pode ter sozinha”, finalizou.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.