Elimine o mofo com essas receitas práticas e certeiras

A ocorrência de mofo é bastante comum em todas as casas!

Esse tipo de fungo aparece principalmente naquelas épocas chuvosas, pois, ele adora umidade.

Além de nocivo para a saúde, o mofo pode manchar tecidos e roupas, e até mesmo móveis!

É essencial evitar que essa situação se espalhe pela casa, para não ocorrerem maiores prejuízos.

Elimine o mofo com essas dicas e receitas fáceis e certeiras, que irão manter o mofo e a umidade longe!

Descubra o que é o bolor e elimine o mofo

Pode ser chamado de bolor, mas popularmente conhecido como mofo, esse fungo consegue se espalhar facilmente por tecidos e superfícies úmidas.

A ocorrência do mofo não significa que a casa não está bem limpa, mas sim que há lugares na casa onde há umidade e pouca ventilação de ar natural.

O mofo adora um lugar úmido e escuro, e é aí que ele se prolifera. Em épocas de chuva, o mofo costuma aparecer atrás de móveis, como o guarda-roupa. Basta uma pequena quantidade de umidade para ele se instalar.

Por isso, deve-se ter bastante atenção, pois o mofo pode fazer mal à nossa saúde e também pode estragar roupas e tecidos.

Além das superfícies e móveis, é bastante comum vermos mofo em pães e alimentos velhos na geladeira, pois é um local perfeito para sua reprodução: úmido e escuro.

Na geladeira, é necessário ter cuidado redobrado, pois pode contaminar os demais alimentos do local.

O banheiro também é um dos mais contemplados com o fungo, por ser o local mais úmido da casa. Também em dias de chuva, é possível ver a ocorrência do fungo em cantinhos do ambiente, devido à falta de luz solar e ar fresco.

Por essas razões e ocorrências constantes, faz-se necessário ter o conhecimento de como eliminar o mofo!

Veja então as melhores dicas para manter o bolor longe, e elimine o mofo da sua casa facilmente.

Elimine o mofo com essas técnicas

Existem inúmeras técnicas para remover mofo que você pode tentar, confira as mais conhecidas!

Elimine o mofo da sua casa com as dicas abaixo.

Com vinagre branco

O vinagre branco é um grande aliado na limpeza de casa, e pode ser também o ingrediente principal para eliminar o mofo.

Com um pano limpo, umedeça com vinagre branco e passe onde há mofo.

Enxague o pano com frequência, até que todo o mofo tenha saído.

Água-oxigenada de 10 volumes

A água-oxigenada é um excelente desinfetante, além de conseguir eliminar as manchas que o mofo causa.

Utilize uma luva, e com um pano úmido e a água-oxigenada, passe por toda a área onde há mofo.

Sílica

Para dentro de guarda roupas, a solução é utilizar sílica gel, que “suga” toda a umidade local, evitando o aparecimento de mofo.

Arroz cru

Dentro da geladeira e armários de comida não se deve utilizar sílica, pois, ela pode ser tóxica ao ser humano.

Utilize um potinho com um pouco de arroz cru, que pode diminuir a incidência de umidade no local.

Como evitar que o mofo apareça

Mesmo que você elimine o mofo, ele pode voltar a aparecer novamente.

Para evitar a reincidência, manter tudo seco e arejado é essencial.

Se não for possível, utilize ventiladores para manter o local fresco!

Toalhas e outros itens de tecido devem ser levados ao sol frequentemente em dias chuvosos, para evitar a proliferação do fungo.

Males que o mofo pode causar

O mofo pode causar muitas doenças ao ser humano. Elimine o mofo para evitar essas situações desagradáveis!

A inspiração do mofo pelas vias aéreas pode causar alergias graves, e até mesmo agravar asma e outras doenças respiratórias.

Além disso, o mofo pode causar alergias e doenças de pele, como eczema e dermatite.

Fora isso, a ingestão do mofo por alimentos estragados pode causar muitas doenças gastrointestinais, como, por exemplo, diarréias, intoxicações e até mesmo tumores no fígado!

Por isso, é de suma importância manter sua casa livre de bolor!

Já aconteceu de aparecer bolor na sua casa? Isso é bem comum!

Nos dê sua opinião sobre essas dicas, e conte como você fez para eliminar o fungo dos ambientes.

Não se esqueça e elimine o mofo da sua casa quanto antes, para evitar doenças e outras situações desagradáveis.