Em aniversário de 48 anos, Ilê AIyê coloca ‘bloco na rua’

Fundado em 1º de novembro de 1974, o Ilê Aiyê, considerado o primeiro bloco afro do Brasil completou nesta terça-feira (1º) 48 anos. De surpresa, o bloco colocou a banda Aiyê na rua do Curuzu, localizado no bairro da Liberdade, para celebrar a data especial ao lado do povo.

“Celebramos hoje 48 anos de consciência negra; 48 anos de valorização da cultura negra; 48 anos disseminando a história da África e da diáspora negra; 48 anos de ensinamento para uma educação inclusiva e antirracista. Enfim, 48 anos de honra e glória, o mais belo dos belos está em festa.

Parabéns senhores diretores do Ilê, parabéns Band’Aiyê (músicos, dançarines, cantores), parabéns educadores das escolas do Ilê (Escola Mãe Hilda, Banda Erê e Escola Profissionalizante), parabéns a todos os colaboradores do bloco. Viva o Ilê Aiyê!”, escreveu o grupo em uma postagem nas redes sociais. Assista ao vídeo abaixo:

Fundado por Antônio Carlos dos Santos e Apolônio de Jesus, o grupo cultural promove a expansão da cultura de origem africana no Brasil. A expressão significa, em língua iorubá, “Mundo Negro” ou “Casa de Negro”.

Nas redes sociais, a jornalista Val Benvindo, a secretária de cultura, Arany Santana, e o fundador Vovô do Ilê parabenizaram o grupo por mais um ano de resistência. Veja as homenagens abaixo:

Val Benvindo: “Pois é, meu povo! Não é novidade pra ninguém que EU SOU ILÊ 💛 Hoje o @blocoileaiye completa 48 anos e por mais de 10 anos ele faz parte da minha vida profissional. Mas o Ilê segue no meu coração desde sempre e pra sempre!

Cresci, aprendi e tenho aprendido com o que esse bloco carrega: ancestralidade, autoestima, afirmação, potencialidade! Que venham muitos e muitos anos de vida longa pra gente reverenciar o mais belos dos belos no Curuzu e no mundo!”

